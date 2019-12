El negocio

A la vista de las cifras que acaba de publicar FARO, es casi imposible -y el "casi" se debe a que siempre queda alguien especialmente difícil de convencer- que se pueda discutir que la explotación de la AP-9 es un excelente negocio. Y no solo porque 94 millones de viajes en un año aportan muchos millones de euros, sino porque el inmediato futuro, con el Xacobeo por delante, apunta a un aumento notable de clientes. Y, aparte de eso, la estadística confirma que la Autopista del Atlántico es un valor estratégico de primer orden para el desarrollo presente y porvenir de este antiguo Reino.

Conste, antes de proseguir, que el papel de esta vía de comunicación terrestre es a día de hoy tanto más decisivo cuanto más se retrase la conexión de los puertos gallegos con las vías terrestres modernas mediante el Corredor Atlántico. Y si el retraso en la ejecución de ese proyecto sigue una pauta parecida a los precedentes, la autopista se convertirá en la única garantía real de la capacidad de un transporte rápido de pasajeros y mercancías. Sobre todo si, además de lo que se tarde en concluir ese proyecto, sigue a ritmo de tortuga el remate del AVE Madrid-Santiago.

Estas reflexiones, que pueden compartirse o no pero que se orientan a provocar una reacción de quien debe articularla cuanto antes, tiene una especie de conclusión no tanto pesimista cuanto realista. Y es que aquel valor conjunto que se le atribuye a la AP-9 resulta estratégico para la mayoría de los/as gallegos/as, pero no para quien más importa, que es el Ministerio de Fomento y su hasta ahora titular el inefable señor Ábalos. Que acaba de producir un maltrato más a la larga lista de los que padece Galicia sin que sus sacristanes que aquí ejercen rechisten siquiera.

El caso es sencillo de exponer: el actual ministro, que ya tiene tantos motivos para la recusación por los habitantes del Noroeste como en su día sumó Magdalena Álvarez, acaba de asignar 170 millones de euros para comunicaciones terrestres. No es el maná salvo, quizá, para sus destinatarios: las autopistas recién rescatadas -curiosamente una catalana y otra valenciana-, más alguna otra quebrada. En cuanto a la gallega, la del negocio rentable, tendrá peajes más altos desde pasado mañana. A lo que cabe añadir lo de las tarifas de AVE: en el tramito gallego subirán, mientras las líneas a Cataluña y Valencia tendrán low cost. Aleluya.

En este punto, y por el rigor debido a cualquier opinión, cabe recordar la reciente carta que el señor alcalde de Vigo recibió de la dirección de ADIF (Fomento), "garantizando" el Corredor Atlántico. Quizá don Abel tendría que aplicar cautelas concretas, porque hasta ahora ni siquiera alguien de su indudable peso político en el PSOE puede asumir sin más una promesa que venga sin cláusula de penalización por incumplimiento. Y Vigo, como el resto de este Reino, tiene experiencia más que sobrada -y dolorosa- de cómo se las gastan los gobiernos de cualquier color y nivel a la hora de escoger sus inversiones y sus "amigos".

¿No...?