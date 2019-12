Solidaridad y voluntariado, un capital en alza

La crisis, para muchas familias no cesa, es evidente, y el miedo a que se eternice o se vuelva atrás en lo poco que se ha avanzado en los últimos años pone una nota de preocupación en quienes, por mucho que lo intenten, no encuentran recurso laboral que les ayude a salir del atolladero. Nadie puede negar eso como tampoco el capital de generosidad de la gente en general y, seguramente, mayor en los que menos tienen, porque, a pesar de la presión constante de asociaciones y entidades que piden ayuda aquí y allá para atender a las necesidades existentes, siempre hay la voluntad de aportar, cada quien dentro de sus posibilidades.

En Marín hay seis colectivos reconocidos: Cáritas (Marín centro y Santomé), Amenac y S.O.S. (ambas iglesias evangélicas); Comedor de San Vicente de Paúl y Asociación de Acción Solidaria Sor Elvira. Los seis están coordinados por los Servicios Sociales del Concello que dirige la concejala Marián Sanmartín y tiene su eje principal de funcionamiento en la asistente social "Teté" que realiza una gran labor. Más de 300 familias se ven amparadas en muchos aspectos, principalmente en el alimentario y desde estas entidades se canalizan ayudas del Banco de Alimentos, municipales y otras, de forma ordenada y controlada para impedir, en lo posible, abusos de confianza que son frecuentes porque la picaresca en este país siempre fue una carrera. Un sistema de fichas y derivaciones que se expide desde los Servicios Sociales pone orden en los repartos y seguridad en que, al menos en un altísimo porcentaje, lleguen las ayudas a donde de verdad son necesarias.

Los vecinos responden siempre a las llamadas de auxilio y eso anima y mucho al voluntariado. Tal es así que tengo la convicción de que nadie en este país debería pasar hambre porque la solidaridad es mucha. Otra cosa será el reparo, la comprensible "vergüenza" de aquellos que, habiendo estado bien, sin pensar nunca en que podrían acabar en el pozo, no son capaces de pedir ayuda y ahí está también el trabajo de asociaciones y voluntarios que han de detectar esas situaciones para tratar de llevar remedio y sosiego aunque a veces, es muy difícil poder llegar allí donde es necesario por la propia actitud de los hipotéticos receptores.

La Navidad es una época propicia para la solidaridad general. El Banco de Alimentos, en esa impresionante tarea de centralizar primero y asistir después a los diversos colectivos oficialmente reconocidos y controlados, hace una gran recogida a finales de noviembre y la buena gente, que es casi toda, se vuelca en ayudar con toneladas de alimentos de todo tipo. Los colegios, los colectivos culturales y deportivos y otros, se afanan durante este tiempo navideño en hacer lo propio para entregar a las asociaciones especializadas lo que recogen y, la buena gente, sigue siendo solidaria. Incluso a veces responden igual de bien ante requerimientos de entidades que nada tienen que ver con la caridad ni sufren el más mínimo control por parte de autoridad alguna. Cada año por estas fechas se produce el mismo fenómeno solidario y también ocurre, sin tanta profusión, el resto de los meses.

Uno piensa en qué pasaría si no existiese esa generosidad y esa bolsa de voluntariado capaz de dedicar parte de su vida a los demás. No sé yo si el Gobierno sería capaz de apagar el "volcán". No sé.