Perspectivas económicas

O exercicio 2019 foi bo no económico. O Produto Interior Bruto (PIB) medrou ao redor do 2% (saberémolo con precisión nun par de meses) e caeu o desemprego. As rendas salariais aumentaron como non o facían dende hai tempo: as familias, no seu conxunto, rematan o ano mellor do que o comezaron.

Porén, a anunciada desaceleración concretouse e a inercia para o ano que vén é negativa: chegar ao 1.5% de crecemento do PIB en 2020 non vai ser doado. A probabilidade dunha recesión a curto prazo é desprezable, pero as incertezas económicas internacionais e as de tipo político en España; xunto ao esgotamento de factores que estaban a axudar, vainos seguir freando.

Que podemos facer dende Galicia? A verdade é que máis ben pouco para mudar as perspectivas de curto prazo. As ferramentas da Xunta de Galicia non teñen capacidade de alterar significativamente o ciclo. En troques, a capacidade para alterar as perspectivas de longo prazo, as tendenciais, son substanciais.

En todas as consellerías hai marxe de mellora para prorrogar o actual proceso de converxencia cara a renta media española; e facelo dende criterios de sustentabilidade e aposta polo medio ambiente. Se en 2018 foi a primeira vez na nosa historia na que o PIB per cápita de Galicia superou o limiar do 90% da media española, estou convencido de que poderiamos achegarnos moito ao 100% a finais de década que agora comeza se nos poñemos todos as baterías.

Mobilización de terras, impulso demográfico, economía circular, avaliación permanente de políticas públicas pilotadas dende a Consellería de Facenda, pulo ao puxante sector cultural galego, apoio ao emprendemento e ao crecemento das nosas empresas, adaptación á dixitalización e intelixencia artificial, aproveitamento das nosas potencialidades de todo tipo no proceso de transición enerxética, aproveitamento máximo do enorme potencial que atesouran o Sistema Universitario Galego... O abano de cuestións é longo e relevante.

Se queremos, podemos. Os plans estratéxicos da Xunta cara 2030, que se pecharán en cuestión de meses, deberan reflectir esa vontade colectiva.

*Director do Foro Económico de Galicia