Castro y la Galicia corriente

Yo estos últimos meses no veía levantando pesas (bueno, haciendo tumboning en la piscina) a Javier Castro en el Metropolitan, y sabía que algo tramaba. Claro, aquí está la prueba: estaba cerrando su último libro, que presenta mañana a las 19.30 en el café Vitrubia. Se titula "Historia da vida cotiá en Galicia, séculos XIX e XX", recibió el Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo, y le respaldarán en esta misión bautismal Francisco Castro, director xeral de Editorial Galaxia, Xesús Alonso Montero y María Xosé Porteiro. Él no se deja ver, como una novia antes de la boda, le he escrito y el muy traidor ni siquiera contesta escondido quizás en su "caverna de Platón" pero me han soplado que los infrascritos hablarán en el bautizo de la vida cotidiana en Vigo, en Navidad, abordando los cambios que se han producido desde el siglo pasado. Maria Xosé Porteiro lo hará también sobre el significado de ser mujer en ese momento. Supongo que reconocerán, mal que les pese, que el alcalde Caballero la ha devuelto otra vez a Vigo en su esplendor tras años de laica apatía. El libro que presenta Castro trata de la historia de la vida cotidiana en Galicia, la intrahistoria supongo, la de la gente corriente, y seguro que será tan interesante como su anterior, "A lume manso", que trató de nuestra historia de la alimentación, o "A rosa do viño", que yo le presenté en El Corte Inglés, y trató sobre nuestros hábitos populares del bebercio.

Ímos á vermutada do Josiño

Uno va a empezar hoy domingo con el yóguico saludo al sol en honor de una amiga querida que lo hacía todos los días y no sé por donde anda, lo que no obsta para que me vaya a la hora aperitiva a la vermutada que ofrece hoy (y el 31) Josiño Aveleira en AVeleira, su reducto vitivinícola en Abeleira Menéndez, ahí por donde andaban las mujeres de la vida, ay Señor Jesús.Y es que el tío nos pone cortador de jamón y pulpeiro, que no es cualquier cosa. .. Solo le falta un gaiteiro, Sí, hombre, Josiño al poder.

La fiesta del audiovisual

Yo quería llevar a la vermutada hoy a Beli Martínez, a Sonia Méndez, a Claudia Brenlla, Diana Toucedo o Carme Nogueira pero no sé si se habrán recuperado del festorrón que todos los años hace Xisela F. para la gente del audiovisual gallego, que empezó haciéndose en la casa de quien esto escribe y ahora, ampliado, se celebra en La Radio (junto a La Iguana). Esto fue el jueves noche pero el cartel que hizo el amigo Jorge Lens y Alexandre Ródchenko ya era una amenaza de que iba a ser una noche de alegría atolondrada aunque empezara por Macarena Montesinos tocando el cello para disimular. No las llamo, estarán en semicoma aún.

¡Tutti avanti, Daniela Dicostas!

¡Maldita sea, yo vi nacer a la música a su madre Rosa Costas en Aerolíneas Federales y ahora estoy oyendo el primer single de su hija Daniela Dicostas con El Volcán Música! Hija de Silvino y sobrina de Miguel Costas, músicos de fe desde la movida, el single es un adelanto de su disco, que saldrá este próximo año, y ella es la compositora de la canción central, "Mira", producida por el americano Aaron Rux y que pinchan con frecuencia en Radio 3. ¡Tutti avanti, Daniela!