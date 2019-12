El diálogo como coartada

El Rey ha pedido en su discurso diálogo para integrar las diferencias pero también ha dicho que el entendimiento solo cabe dentro de la Constitución. La prensa orgánica afín al Gobierno se ha apresurado a destacar la primera parte de estas palabras y ha soslayado la segunda. Los medios que se muestran más críticos con la situación, el pacto en ciernes con los populistas e independentistas, han resaltado la segunda, la que se refiere a la legalidad. De un discurso como este que, aun siendo claro, está sujeto a la neutralidad no es difícil extraer distintas conclusiones.

El problema es confiar en el entendimiento con alguien, como son los nacionalistas catalanes, que no han descartado volver a las andadas si no obtienen el derecho de autodeterminación, la libertad de sus golpistas y la nulidad del juicio en que fueron condenados. Así lo reiteran una y otra vez. Dialogar con políticos desleales, decididos a reclamar el entendimiento como coartada para salirse exclusivamente con la suya, es resignarse a una rendición sin condiciones de la que el país no saldrá muy bien parado. Cuando se dice que hay que acabar con la judicialización de la política se está animando a tratar los políticos delincuentes por un rasero distinto al del resto de los ciudadanos. Las soluciones políticas hay que buscarlas dentro de la legalidad, fuera de ella se halla el delito, y el delito tiene que ser castigado al margen de la circunstancia en que se cometa.

El diálogo en estos momentos es la excusa y la oferta de Pedro Sánchez para ser poder investido. No significa la posibilidad de alcanzar el entendimiento a otros niveles. Y esconde, a su vez, una pretensión ilegal dentro de la Ley, la del derecho de autodeterminación, una figura que no avala en el mundo ningún texto constitucional, salvo en los casos contados de Liechtenstein, Etiopía y el pequeño país caribeño de San Cristóbal y Nieves.