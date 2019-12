La cola de pagar

Por un lado, está lo barato que resulta en origen el tiempo de trabajo de las prendas y complementos globalizados que denuncia estos días la Campaña Ropa Limpia, y, por el otro, el tiempo que regalamos en destino esperando ante la caja en las tiendas de la globalización durante todo el año, y más en las compras navideñas.

-Sonia, acuda a caja -dice la megafonía.

Cuando Sonia acude, nunca es para abrir otra caja y acelerar la atención al cliente.

Esperar pacientemente o impacientemente forma parte de eso que llaman "experiencia de compra".

El zen de la cajera de las tiendas de ropa y complementos no es contagioso. Sorprende lo profundo que es al verlas inalterables ante una cola como de embarque de aeropuerto, precisas en cada gesto, imperturbables ante el pago que siempre acaba en tarjeta, que no se lee bien, que no entra el código.

Hay poesía u oración en el "¿Para regalo? / ¡Claro! / ¿Tique regalo? / Si es tan amable. / Tiene un mes para cambiarlo. ¿Le hago un tique regalo conjunto o individual? / Uno por cada regalo, por favor".

Hay un vals de empleadas que ordenan las prendas o auxilian a los clientes bajo el aroma del olor corporativo mientras la cajera se enfrenta al mundo con soledad de vigía en cofa y parsimonia de cardenal en misa mayor.

A un lado de ese regalo que acabamos de comprar hay mujeres trabajando en lugares penosos en condiciones esclavas conteniendo la orina por unos pocos dólares al mes, y, al otro, hombres y mujeres perdiendo el tiempo en cada cola, también conteniendo la orina, por los euros que se ahorran en contratar refuerzos.

Paradoja: la cola es un fracaso del comercio que representa el éxito comercial.