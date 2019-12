Napoleón en Venus

Lo cuenta tan bien Carl Sagan en "Cosmos"? Las primeras observaciones de Venus sólo mostraban un disco opaco, sin que se pudiera distinguir nada en él. Algunos astrónomos de la época razonaron de la siguiente manera: "No se puede ver nada de Venus, ¿Por qué? Debe de haber nubes que lo cubren. ¿De qué están hechas las nubes? De agua, claro. Con tanta agua, Venus ha de ser pantanoso. Si es pantanoso, tendrá algas. Si tiene algas, habrán evolucionado reptiles y anfibios. Luego, si no podemos ver nada de Venus, Venus debe de estar lleno de dinosaurios". Cinco eslabones en la cadena de razonamiento y los cinco equivocados.

Este domingo #0 estrenó la nueva temporada de "Otros mundos", la serie de Javier Sierra dedicada a los misterios que entienden los que no entienden los misterios que estudia la ciencia. Ya saben, misterios con musiquita inquietante y divulgadores que viven de añadir confusión y no claridad a los temas que tratan. El primer capítulo se centró en la noche que Napoléon pasó dentro de la Gran Pirámide en 1799. Ni siquiera es seguro que esa noche haya existido; Napo quería imitar a Alejandro Magno y Julio César, pero algunos historiadores creen que se echó para atrás en el último momento. Otros cuentan que, al salir de su retiro intrapiramidal y ser preguntado por la experiencia, Bona comentó "no os lo podríais creer", lo que puede indicar desde que hacía un frío del carajo hasta que se le apareció el mismísimo Keops.

"¿Qué sabemos de aquella noche? Nada. ¿Por qué el general no contó nada de lo que le pasó? Porque tuvo que ser una experiencia intensísima. ¿Qué tipo de experiencia? Obviamente, paranormal, ya que la Gran Pirámide es un lugar misterioso. ¿Qué tipo de experiencia paranormal? Pues sería con fantasmas, claro, y viajes místicos. Luego, si Napoleón no contó nada, Napoleón tuvo que tener un viaje astral tras hablar con dos espectros". "Otros mundos", pero la misma basura paranormal de siempre patrocinada por Movistar+.