Los domingos de Vigo

¡Cáspita, si mañana estaremos ya cantando los cristianos de orden eso de "25 de diciembre fu, fu, fu"... Se nota por las calles ese ambiente navideño y, les guste o no a algunos, el alcalde Caballero ha ayudado instrumentalmente a que se recuperara y reforzara con toda esa parafernalia de luces, norias y demás elementos decorativos. Los últimos domingos las calles del centro son un hervidero de gente solo aplacado por los chaparrones, pero podríamos decir que esta ciudad ha roto, al menos en estas fechas, costumbre dominical de quedar en casa o marcharse fuera que dejaba despoblado el centro, en contraste con las costumbres de otras ciudades de España en que los domingos la población se vuelca en las calles. Por fin, los vigueses de los barrios del entorno bajan a pasear al corazón urbano de su ciudad.

De cocido en A Taberna

Nos fuimos a comer a A Taberna, en Couto de San Honorato, 143, antes A Taberna do Crego si no recuerdo mal, y allí nos atendió -imposible mejor- Javier Pérez de Juan. Yo conocí a Javier en otras lides de alto standing en el mismo corazón de Vigo, y decidimos celebrar la comida de Navidad en este restaurante de cálida estética tabernaria y en el bajo para grupos que tiene adjunto, lo que permite comer con los tuyos con gran independencia. Fuimos la pandilla que empezamos a salir juntos hace alrededor de medio siglo; y solo nos faltan dos o tres caídos en el camino. Allí nos encontramos a Sardiña, ese artista que tantos murales de bares pintó en los 80, además de otras acciones artísticas, años s en los que era mimado como tal, y allí organizó estos días una muestra con obras de arte de diversos artistas, principiante alguno, que se ofrecen en exposición al mejor postor. En cuanto al cocido, estaba irreprochable y sobrado en cantidad. Feliz Navidad a los de A Taberna que ya no es de Crego sino de Juan, desde donde quieren también dinamizar al barrio.

La sidrería de Sergio

Me fui a picar algo a La Sidrería, el nuevo local de Sergio en Teófilo Llorente. Sergio es un hostelero plus, con mucha iniciativa y un rico historial en este ámbito, al que aplica creatividad sin límites y profesionalidad. La creatividad, el I+D que aplica a sus pinchos y tapas, se advierte pronto en La Pintxoteca del Mar, su otro local en Sombrereros, 2, pegado a la Plaza de la Constitución y quizás el local de pinchos más creativos de Vigo, pero su iniciativa la halláis en La Pintxoteca, de pinchos vascos, por fin la primera en Vigo en que se pueden comer dignamente, llena de exquisitos pinchos para que te dejes llevar por la gula y comas con los ojos. Ahora con La sidrería, llena cuando fui este domingo, sigue ese talante de atención al producto. Me comí unas excelente chistorras y no menos la sidra. Sé que el País Vasco es una fuente de su aprovisionamiento.

Una escuela infantil das artes

La última vez que le vi fue en una tertulia de Vigueses Distinguidos con Felipe Estévez, Señor de Mayeusis. Hablo de José Ángel de Castro, que está montando un Aula Infantil de Música dirigida por Conservatorio Mayeusis, en una Escuela Infantil de Navia, A Camelia. El Centro de Estudios Musicales Mayeusis y la Escuela Infantil A Camelia establecen un protocolo de colaboración para poner en marcha la primera Escuela Infantil de las Artes y Conservatorio Infantil Familiar. Lo que aúnan son las últimas investigaciones sobre educación temprana y la metodología Edwing Gordon de introducción a la música en bebés y niños