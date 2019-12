El tercer impeachment de la historia de Estados Unidos, que fue aprobado el pasado miércoles en la Cámara de Representantes, no supondrá más que una reprobación simbólica sin consecuencias legales, pues lo más probable es que el Senado, de mayoría republicana, acabe absolviendo a Donald Trump. Todavía no está claro, sin embargo, cómo va a salir el presidente de este juicio político, teniendo en cuenta que se produce en plena campaña electoral, un escenario que, paradójicamente, podría beneficiar al protagonista de este agotador escándalo, quien mostraría la condena de los demócratas como una sucia artimaña del establishment para ganar las elecciones por otros medios. De este modo, además, diseñaron los congresistas republicanos su defensa, diciendo cosas como que los demócratas "odian a los 63 millones de estadounidenses que votaron por este presidente" o comparando el proceso que se estaba llevando a cabo en la cámara baja con el que padeció el mismísimo Jesús de Nazaret, a quien Poncio Pilatos, al parecer, concedió más derechos que los demócratas a Donald Trump, así como aludiendo al bombardeo de la base naval de Pearl Harbor, entre otras disparatadas analogías.

Estos discursos no solo demuestran que el Congreso está muy dividido, lo cual puede ser una situación indeseable pero no extraña, sino que corroboran la existencia de dos universos paralelos. Los representantes de ambos partidos no debaten con sus adversarios; se dirigen a sus propias audiencias. No por sectarismo, que también, sino porque ahora ya no lo necesitan. Una parte de la ciudadanía vive completamente al margen de la otra parte, sin mostrar tan siquiera un mínimo interés en cómo piensan y actúan los habitantes de la realidad vecina, hasta el punto de que, en ocasiones, parecen estar convencidos de que "los otros", esos seres ideológicamente lejanos, no existen. La metáfora de los universos paralelos, extraída de una hipótesis recurrente en el género de la ciencia ficción, no ha sido planteada con esas intenciones políticas en las obras maestras de la literatura apocalíptica del siglo pasado; eran especulaciones narrativas.

Pero algunos escritores, en sus ficciones distópicas, sí que advirtieron sobre qué es lo que podría ocurrir en la vida cotidiana de las personas si todos los medios de comunicación terminaban siendo controlados y manipulados por un Estado o si la revolución tecnológica conseguía finalmente transformar no solo nuestros hábitos sino también nuestros pensamientos y valores. En los últimos años, desde que comenzó a hablarse de la posverdad, se ha discutido mucho sobre a quién habría que darle la razón, si a George Orwell ( 1984) o a Aldous Huxley ( El mundo feliz). El primero describía a un enigmático Gran Hermano que ejerce de invisible antagonista en las sociedades pretendidamente abiertas; el segundo se enfocaba en el aspecto balsámico del sistema totalitario, en el cual nos integraríamos con entusiasmo, exhibiendo una sonrisa de plástico, engatusados por el placer instantáneo de los fármacos.

Ninguno de ellos pudo predecir, sin embargo, lo que causaría la fragmentación de la audiencia en las democracias avanzadas gracias a la consolidación de tres medios de poderosa influencia: internet, la televisión por cable y las redes sociales. Como escribió el periodista James Poniewozik, este nuevo panorama audiovisual ha permitido que la televisión se convierta en un arte, cuyas obras no solo compiten con el cine sino que han ocupado por derecho propio el espacio de éste, ya que los ejecutivos de las cadenas ahora no se ven obligados a tener que contentar a un gran número de espectadores realizando concesiones a los grupos de presión o recurriendo con frecuencia a la censura; pero, al mismo tiempo, también se han creado nichos aislados, unos espacios donde los televidentes pueden encerrarse y consumirlo todo allí, tanto la información como el entretenimiento, "reorganizando así el país en unas nuevas subculturas no delineadas por la geografía sino por el gusto y la lealtad". Esta es una de las paradojas del mundo globalizado, mucho más conectado y mucho más dividido. Trump, mientras se debatía el impeachment en la prensa y en el Congreso, publicó en Twitter una fotografía suya en blanco y negro en la que aparecía señalando al pueblo con su dedo índice para enviar un mensaje inquietante: "Ellos no van a por mí sino a por ti; yo solo estoy en el camino". En uno de los universos, estas palabras se interpretaron de una manera burlesca, como si se tratara de un producto kitsch, la rabieta propia de un gobernante caprichoso y manipulador; en el otro universo esas mismas palabras causaron una genuina emoción. En un universo había un payaso impostor y en el otro un héroe que lucha por los intereses de la gente corriente. Veremos cómo reaccionarán en ambos universos si en las elecciones de 2020 el payaso sale victorioso o el héroe acaba siendo derrotado.