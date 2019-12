Un taller de elaboración de pan y Manoele de Felisa, hoy, en 'Unha aldea no Nadal'

Un taller de elaboración de pan y Manoele de Felisa, hoy, en 'Unha aldea no Nadal'

La aldea de Codeseda, en Lalín, continúa con su programación de Unha aldea no Nadal. Habrá visitas guiadas por el Museo Casa do Patrón de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00, los mismos horarios en que se podrá ver la exposición de belenes. El mercadillo artesanal estará abierto por la tarde. Además, a las 17.00 horas comienza un taller de pan, con degustación de estos productos y de chorizos, así como la actuación de Manoele de Felisa, a las 18.00 horas y una vez que se encienda el alumbrado navideño.

La Coral de Rodeiro celebra el 21 su Festival de Nadal

La Coral Polifónica de Rodeiro organiza el próximo sábado, día 21, su Festival de Nadal, que cumple 12 ediciones. A las 20.00 horas, el coro organizador ofrecerá un concierto en el salón de actos del centro cultural Manuel Lamazares. Será, como siempre, gratis y para todos los públicos.

Parada festeja a Santomé con música y productos de otoño

La parroquia silledense de Parada celebra el 21 de este mes a Santomé. Por la noche hay una cena con chorizos, castañas, pan, vino y postres. Las pandereteiras A Xariza y el dúo Caché amenizan la velada, que incluye el sorteo de una cesta navideña.

Ángeles Madriñán presenta poemario en la biblioteca

La Biblioteca Municipal de Lalín acogió ayer la presentación del libro De animais e outros deuses, de Ángeles Madriñán, publicado por Edicións Fervenza. Estuvo arropada por la profesora Charo Golmar y la edil Begoña Blanco.

Entrega de diplomas de 'Musicoterapia' a mujeres de Madriñán

La diputada provincial de Turismo y Juventud, Ana Laura Iglesias, entregó ayer los diplomas de un curso de Musicoterapia en Madriñán. Fue promovido por la asociación de mujeres de la parroquia a través del programa Conectadas.



Ágape de vigilantes de la firma Eulen en Onde Antonio

Los vigilantes de la compañía Eulen se citaron el pasado miércoles, día 11, en el restaurante Onde Antonio, ubicado en el polígono Lalín 2000, para compartir una comida. Cerca de una quincena de personas tomó parte en el ágape.