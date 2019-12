Nuevas banderas de la izquierda

Desde la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, acontecimientos que tuvieron lugar entre 1989 y 1991, la izquierda ha ido perdiendo dos de sus banderas emblemáticas como eran la economía planificada y la "dictadura del proletariado". En la actualidad, la planificación de la economía ha dejado de ser una verdadera alternativa a la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Y, por otro lado, la progresiva implantación de los regímenes democráticos basados en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos, ha arrumbado la alternativa de la "dictadura del proletariado" y ha convertido a los países más desarrollados en espacios de libertad en los cuales reina, en lo político, una convivencia ciudadana organizada en torno al respeto de la Ley y, en lo social y económico, un estado de creciente bienestar conforme a un orden justo.

Al haber dejado de ser los postulados que anteceden los paradigmas del propio sistema político alternativo al capitalismo, ya no pueden ser la bandera bajo la que se cobije ninguna formación política que aspire a liderar la izquierda totalitaria. Dicho de otro modo, la planificación de la economía y la "dictadura del proletariado" son mercancías ideológicas tan averiadas que hoy son difícilmente aceptables por la parte de la ciudadanía que comulgue con la izquierda.

De lo inmediatamente dicho resulta que la izquierda radical actual, tras haber perdido sus banderas más emblemáticas, y, después de pasar un corto período de desorientación, está buscando desesperadamente otras banderas hasta hace poco no eran exclusivas de un solo movimiento político y pertenecían a la ciudadanía en general. Me refiero, por ejemplo, al problema del cambio climático, a la lucha contra la violencia doméstica, a la defensa de la igualdad de la mujer, a la protección de los derechos de las minorías sociales, etc.

Pero a la izquierda no le servían esas nuevas políticas si no tenían un matiz radical. Por eso, para hacerlas solamente suyas tuvo que imprimirles un tono extremista que las alejara del interés general de la colectividad. Y así, la izquierda totalitaria presenta el problema del cambio climático como una especie de "nueva lucha de clases" en la que hay unos que dañan el medio ambiente del planeta (los países ricos y más desarrollados) y otros que lo defienden (ellos, los verdes y ciertas organizaciones no gubernamentales). Hecha esta división, los que defienden al planeta ya se pueden manifestar con el puño en alto, como acreditan las fotos de algunos políticos y personajes mediáticos en las sesiones que se están celebrando en Madrid en la cumbre sobre el cambio climático.

Y otro tanto sucede con las otras dos banderas. Así, la lucha por la igualdad de la mujer se ha insertado en el marco de la política contra la violencia de género y forman parte ahora de un paquete único en el que el "radical feminismo" pone en la diana al hombre, convertido a la vez y por el solo hecho de serlo, en un sujeto discriminador y violento. Algunas de las consignas que figuran por lo general en las manifestaciones contra el machismo maltratador hablan en este sentido.

La última de las nuevas banderas de la izquierda es liderar los movimientos callejeros en defensa de las opciones sexuales minoritarias. Nuevamente, en lugar de contentarse con defender una legislación adecuada al respecto y de exigir su más escrupuloso respeto, la nueva misión de la izquierda radical es sumarse al "folklorismo exhibicionista" de los días de celebración del "orgullo gay". Manifestaciones que a fuer de repetirse cada año van perdiendo su sello inicialmente "rompedor", quedándose en la mera representación externa de la diversidad de las opciones sexuales.

Llegados a este punto, lo que me interesa subrayar es el cambio producido en los pilares en los que se asentaba originariamente la izquierda totalitaria. Como están fuera del debate cuestiones tan esenciales para la izquierda radical como la planificación económica y la dictadura del proletariado, para no quedarse sin discurso ha tenido que teñir con su habitual radicalidad otras cuestiones, que a mi juicio son de interés general, como las ya mencionadas del cambio climático, igualdad y violencia de género, y defensa de los colectivos LTGB.