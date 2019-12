En su pequeño negocio y, como cada 23 de diciembre, correspondía a la generosidad de la tarde con un "feliz Navidad". Con él obsequiaba Antero a cada uno de los muchos clientes que a menudo confiaban en su buen tino para la elección del mejor regalo; siempre presto a coordinar acertadamente precio, gusto y ocasión. Incluso estaba convencido de haber logrado tejer un lazo tan imperceptible como sólido y firme con su público, siempre de la mano de un buen hacer comercial y una atractiva personalidad. Tenía a gala que una despedida afable y cordial era siempre el umbral de una futura venta, y el tiempo le había dado la razón. Pese a todo, nunca fue persona de confiar en exclusiva a las formas el éxito de su negocio, como la de cualquier otra vertiente de su vida. Su buena relación con la bondad y la generosidad de sus actos le habían acompañado desde los tiempos en que sus padres le inculcaran que en el bien a los demás encontraría siempre una razón para vivir. Y nunca cejó en el intento, aunque las duras pruebas a que la vida le había sometido erosionaran por momentos sus más profundas convicciones sociales, religiosas y hasta familiares. Pensamientos todos ellos que de forma atropellada acudían a su mente, en una reflexión intrascendente, aunque enteramente vital, a cada paso que se alejaba de su jornada laboral.

Eran ya las siete y media de la tarde. Un buen momento, entendía, para bajar la persiana y hacerse a una carretera que le iba a conducir hasta Monforte de Lemos. Le esperaban dos horas de viaje y una esposa y dos hijos, partidos en tren con la antelación suficiente para avanzar en casa de los abuelos los preparativos de tan señaladas fechas. Allí darían comienzo a una festividad y también una liturgia que no por reiteradas descuidaban la más pequeña ilusión. Para Antero y Emilia, que así se llama su esposa, la Navidad ha sido siempre un espacio de mágica fantasía en el que corresponde a los mayores acopiar en los pequeños los mejores y más bellos recuerdos, con generosidad y sin nostalgia, ni tampoco egoísmo. Al fin y al cabo, este será el testimonio que con la aportación de sus propias convicciones y vivencias también ellos harán trascender a quienes hereden su legado.

Después de contrastar que en su coche estaba todo cuanto Emilia le había encargado en su nota escrita, pues nunca fue de comprometer su memoria, parte de Vigo con el ánimo de avanzar con la precaución requerida por una carretera atestada de tráfico y en una noche que se había tornado oscura, fría y lluviosa. Nada propicia para largos desplazamientos.

No había hecho más que iniciar su camino cuando a la salida de una sinuosa curva que en el municipio de Mos tiene nombre, apodo y antecedentes, se encuentra un coche volcado y a dos personas tendidas sobre el asfalto. Después de llamar al 112 y sin más cautela que su obligada disposición al socorro, intenta reanimar al primero, un hombre de complexión fuerte del que manaba un hilo de sangre por la comisura de los labios. Sin percibir otro movimiento que una agitada respiración en un cuerpo inerme y aparentemente inconsciente, le susurra casi al oído que permanezca tranquilo, que pronto estará bien; aunque no logra advertir otra respuesta que una sensación interior, sublime, cuasi celestial, de paz consigo mismo. La llegada de más conductores le permite asistir también al otro accidentado, un joven próximo a la veintena cuyos razonados quejidos advertían sin duda un mejor pronóstico. Tenía un brazo fracturado, una fuerte conmoción que mediatizaba un rictus de entre dolor y esperanza, y una voz cálida y dulce de la que extrajo un ruego que se clavó en el corazón de Antero: llama a mi madre, pero, por favor, antes atiende a mi padre; no dejes que se muera. "¡Es mi padre!", clamó.

Le tranquilizó del mejor modo que pudo y atendió al encargo con la fuerza de quien pone su alma en el empeño. De ningún modo iba a permitirse frustrar aquel deseo, íntimo, profundo, sobrecogedor, y que solo podía brotar del cariño que irradia un entorno familiar. Inmediatamente marcó el teléfono que le había dado y con cuanta habilidad y cautela la vida le había proveído traslada a la esposa y madre lo vivido, sin más deformación que el debido respeto a la incerteza y a la esperanza de su curación.

La pronta llegada de dos ambulancias, con un personal que exhibía evidentes conocimientos médicos y a la vez un encomiable tacto personal, permite a Antero proseguir su camino, si bien con la honda preocupación por la suerte de aquel padre desvanecido y de un hijo que no encontraba consuelo a su angustia. En todo el viaje no pudo apartar de su cabeza aquel rostro lloroso, efusivo, implorante; al tiempo que se afanaba por dar razones al optimismo. Llegar a casa no era ya lo importante, lo era el bienestar de dos seres que hasta aquella noche le resultaban ajenos, desconocidos, casi indiferentes.

Al divisar las luces por el camino que desciende desde la carretera, salió Emilia a su encuentro, alegre, gozosa, feliz de reunir bajo el mismo techo a las tres generaciones de una familia de la que tan orgullosa se sentía. Su esposo fue incapaz -tampoco quiso- de borrar aquella maravillosa sonrisa con el relato de lo sucedido. En su interior abrigaba la esperanza de un afortunado final del que en esos momentos todavía recelaba.

Fue al día siguiente, un 24 de diciembre, cuando al sentarse a la mesa pudo ya confiar lo vivido, con la inmensa alegría de saber que, entre dolor, cura y aflicción, padre e hijo estaban fuera de peligro. Fue para él y los suyos el mejor regalo de Navidad.