Un robo equivocado

Esta vez el ladrón estaba mal informado. Desconocía que el jugador del Celta y vecino de Moaña, Iago Aspas, ya no vive Broullón. El individuo no preparó bien el golpe con el que pretendía, tal vez, pasar unas navidades mejor que las anteriores. Los que fueron antes que él se lo llevaron todos. Tenían mejor información e iban más preparados. Esta vez el golpe fracasó, a pesar de lograr entrar en la casa que ahora está vacía. Pero así como Iago Aspas es referencia del Celta de Vigo, también los es de la abundancia en Moaña. Aunque el jugador no es un hombre que presuma de sus pertenencias. Es lo que tiene la fama, que a veces cuesta.

Aconsejar al capitán celeste que sería conveniente colocar un letrero bien visible en la que fue su residencia advirtiendo a los amigos de lo ajeno que ya no vive allí, más que nada para que no trabajen en balde. Aunque bien pensado no está mal eso de que la casa quede de señuelo. Basta que el coche de la Guardia Civil esté bien pertrechado para coger a unos cuantos delincuentes camino de robar en la casa de Aspas.