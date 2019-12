Síndrome de Estocolmo

Qué decepción. Sheldon Cooper no estuvo en la entrega de los Premios Nobel 2019. Tampoco Amy ni sus amigos de "The Big Bang Theory". Es una pena por ellos y por sus millones de seguidores, pero sobre todo por los Nobel, que nos habrían gustado aún más a todos.

El intenso amor no correspondido de Sheldon por el Premio Nobel de Física nos tuvo en vilo durante muchas temporadas. El primer caso en la historia de la ficción en el que la tensión intelectual no resuelta sustituyó a la tradicional tensión sexual no resuelta como motor de una narración se resolvió con final feliz: Sheldon y el Nobel hicieron oficial su relación en una ceremonia inolvidable y todos comimos perdices.

Hasta los fríos y lejanos Premios acabaron poniendo ojitos a "Big Bang". En octubre, cuando se anunció el trío de científicos ganador del Nobel de Física, el miembro de la Academia de Ciencias de Suecia Ulf Danielsson comenzó su intervención con la letra de la canción de la serie: "Todo nuestro universo estaba en un estado caliente y denso. Entonces, hace casi 14.000 millones de años, comenzó la expansión". Su secretario general, Goran Hansson, fue más allá reconociendo el valor divulgativo de la serie: "Estoy muy agradecido por lo que ha hecho por la ciencia, por acercar la ciencia a la gente. Llevar la ciencia a las pantallas y a los salones de las casas de todo el mundo es un logro fantástico". Incluso bromeó con que "Sheldon y Amy no estuvieran demasiado decepcionados" por no haber ganado ellos, y lanzó un guiño a los fans al decir que esperaba que nos gustara la ceremonia de este año.

Pero el bombazo que esperábamos en Estocolmo no llegó. La sosa y aburrida ceremonia fue tan sosa y aburrida como siempre. Sin embargo, nos dimos el gustazo de ver que, incluso después de muerta, la serie ha añadido otro sabio a su lista de ilustres cameos. Este es el regalo de James Peebles, flamante Nobel de Física 2019: "Sheldon es una persona encantadora. Creo que es bastante realista, quizá comparado conmigo, y eso es divertido. Me gusta la noción de gente joven entusiasmada con la física, con la ciencia en cualquiera de sus formas". Amén, hermano.