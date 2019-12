Ramón Campos Durán (Chito) foi fillo dunha coñecida familia estradense. De rapaz recibiu unha gran influencia do seu tío José Docampo dinamizador socio-cultural, histórico corresponsal do Faro de Vigo e propietario dos Almacenes Casagrande, o que lle valeu a Ramón o alcume de 'Chito Casagrande'. Mozo entusiasta da vida social estradense formaba parte da rondalla, destacado piloto de motos nas 'xincanas' locais, etc.

Moi mozo incorpórase a Oficina da Seguridade Social, nun posto base traballo ao que permaneceu vinculado durante toda a vida chegando a ser xefe do INSS. Esta actividade na administración pública compatibilizouna cunha moi activa acción no ámbito da empresa privada. Exerceu como contable na coñecida Igrovi e de representante de diversas entidades comerciais, pero foi no mundo do comercio de neumáticos onde alcanzou a súa máxima expresión con 'Neumáticos Campos'. Casado en primeiras nupcias con Socorro Luces, tivo dúas fillas, Pili e Ángeles, que hoxe teñen tres netos.

A vida política de Ramón comeza da man do seu tío José, na corporación do alcalde Mario Blanco, do que foi tenente alcalde ata 1970. É no ano 1991 cando chega de novo á Corporación da man dun partido independente Aidae, moi crítico coa xestión realizada pola entón alcaldesa Elvira Fernández.

Despois de retirarse en 2007, viviu placidamente xubilado en compañía da súa muller (casado en segundas nupcias en 1998 despois de quedar viúvo) Teresa Vázquez Báscuas, á que se sentía moi unido frecuentando actos socio-culturais do municipio e da comarca.

Deixa tras de si unha vida plena de traballo e dedicación aos demais, o que lle valeu o afecto e respecto de toda a veciñanza, mesmo a de adversarios políticos que hoxe manifestan a súa admiración por quen foi un estradense exemplar e un servidor público do seu pobo ao que sempre amou.