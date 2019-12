La Galicia desaprovechada

El despoblamiento del medio rural es un fenómeno universal, consecuencia primero de la revolución industrial y ahora de la globalización. No es algo específico de Galicia o de España. Ocurre en todos los países que progresan. Aunque los pueblos pierdan habitantes para nada son territorios desiertos: conservan un valioso potencial durmiente al que coyunturalmente nadie le saca partido por la falta de moradores o por ineficiencia en la gestión. ¿Hay una Galicia y una España vaciadas? No. Hay una Galicia y una España desaprovechadas. Para rescatarlas conviene dejar ya de teorizar tanto y ponerse de una vez a actuar. El campo no puede permanecer de espaldas a la ciudad y tampoco convertirse en un parque temático para visitantes de fin de semana. Un error recurrente ha sido abordar su situación desde ópticas urbanas.

Galicia suma ya 2.028 pueblos abandonadas. Un millar con un solo habitante y otros 1.300 con apenas dos, que es tanto como decir que hay más de 4.300 localidades despobladas. La comunidad está a la cabeza de España en el abandono del rural: concentra la mitad de los núcleos deshabitados de todo el territorio nacional y el 70% de los que están a punto de desaparecer. Doscientos de sus 314 concellos tienen menos de 5.000 habitantes, el 63% del total. Solo 57 municipios (17%) superan los 10.000 habitantes, la barrera mínima según el Consejo de Europa para garantizar la suficiencia financiera. Sin población que los sostenga, muchos concellos acabarán colapsando.

Sus moradores han ido abandonando progresivamente el rural con el paso del tiempo en busca de otras actividades y expectativas más rentables. Pero pese a la crítica situación demográfica que arrastra Galicia, ejemplos existen de que no todo está perdido. Lo vemos con el buen hacer de numerosas iniciativas de desarrollo local y de emprendedores que con coraje y determinación las ponen en marcha por más dificultades que encuentran.

No se puede, ni se debe, obligar a la gente a que viva en este sitio o en aquel otro. Cada cual lo hace donde le apetece. Pero la única receta válida para frenar hoy el retroceso demográfico es estimular la economía para brindar oportunidades a las personas afincadas en un lugar y atraer a otras. En unos sitios será el vino, los bosques y los kiwis. En algunos, los quesos, las iniciativas turísticas y la exhibición del acervo ancestral. En otros, las termas o las rutas monumentales. Pequeños tesoros que puestos a funcionar en conjunto suman mucho. Se trata en definitiva de no entorpecer las iniciativas y de dar facilidades, no subvenciones, a quienes pretenden quedarse en el pueblo.

El medio rural, ejemplo de esa sostenibilidad circular ahora tan reivindicada, ofrece una maravillosa alternativa a unos ciudadanos cada vez más preocupados por la naturaleza, que ven cerrarse al tráfico calles céntricas para asegurarse un aire cuando menos respirable, que aspiran a descarbonizar la industria y que pelean contra la acumulación de plásticos eternos en sus fondos marinos. Además de una indiscutible seña de identidad territorial y un rico patrimonio etnográfico, el entorno agrario resulta vital para la pervivencia de la cultura y los paisajes, de la Galicia que conocemos y nos enorgullece.

Hace falta eliminar burocracia, crear una comunidad de intereses campesinos y abordar una reordenación productiva del uso del suelo y del monte para encaminarlo hacia su diversificación inteligente. También, por supuesto, extender la banda ancha, no porque su llegada suponga un remedio mágico sino por su condición de herramienta imprescindible para desenvolverse en la modernidad, igual que en su momento lo fueron el agua o la luz.

El éxodo ha dado paso igualmente a un vaciamiento de las ciudades pequeñas, en un proceso de succión concéntrica por las de mayor tamaño. Ocurre internamente con las villas, que pierden en favor de los ayuntamientos más densos. El medio rural, el campo, no tendrá futuro sin núcleos próximos proveedores de servicios. Ni Galicia podrá mantener en el futuro su red de localidades medianas, complementarias y agradabilísimas, si no pone a andar de una vez por todas las áreas metropolitanas donde es apremiante hacerlo, de manera que actúen como palanca de desarrollo y ancla demográfica.

Esa convivencia espacial entre la conurbación metropolitana y la periferia, entre la costa y el interior, entre la región desolada del rural y la concentrada en la fachada atlántica, sigue siendo la esencia irresuelta de nuestros quebraderos. Solo aprovechando ese peso conjunto para hacerse atractiva y multiplicar el crecimiento y sellando esa cohesión, Galicia podrá solventar esas pulsiones encontradas que cercenan el desarrollo, obstaculizan la potencialidad de la región como un todo y salvar a sus aldeas.