La profecía

Hace unos días, el predicador evangélico Franklin Graham dijo en una entrevista que los adversarios de Donald Trump son "casi una fuerza demoníaca". El entrevistador lo interrumpió de inmediato para corregirle: sobraba el "casi". Son una fuerza demoníaca porque "estamos en una guerra espiritual". Esto me recordó a un relato de Ánxel Fole, "De cómo me atopei co Demo en Vigo", cuando el narrador acude a una conferencia sobre el demonio en el Mercantil y, tras pasar un tiempo con el conferenciante y observar cómo este le ofrece fuego haciendo chispas con las manos, comienza a sospechar de la identidad del orador: "Se o conferenciante era o Demo, o Demo era moito máis diabólico do que eu poidera crer". Según el secretario de energía Rick Perry, el presidente es "el elegido por Dios", pero, según él, semejante afirmación no debería de resultar extraña, porque nadie puede llegar a ocupar la Casa Blanca sin la bendición del Señor.

Lance Wallnau, otro líder evangélico, fue incluso más lejos, asegurando que Trump es una versión moderna de Ciro el Grande, el rey de Persia que, según el Antiguo Testamento (Isaías 45), liberó al pueblo judío tras la conquista de Babilonia, cuya función ahora es restaurar "los muros derruidos que nos separan del colapso cultural".

La teoría de Ciro el Grande es muy popular en ciertos círculos evangélicos, especialmente entre los evangélicos blancos, porque con ella pretenden resolver unas incómodas contradicciones. La escritora Tara Isabella Burton lo llama vessel theology. A pesar de que Ciro no es judío, el profeta lo retrata en las sagradas escrituras como un "instrumento de Dios" con el cual se ejecuta "un plan divino". Por lo tanto, Trump, aunque no es un hombre religioso, se ha convertido, al igual que Ciro, en un "improbable arquetipo" que cumple un "designio histórico". De esta forma se pueden comprender y aceptar mejor las "imperfecciones" del presidente, desde sus supuestas relaciones extramaritales con actrices porno hasta los comentarios en los que presume de tocamientos a las mujeres, pasando por la separación de las familias en la frontera, ya que todos esos deslices, por muy obscenos que parezcan, no pueden poner en peligro la sacrosanta misión: salvar el alma de América.

Este nacionalismo cristiano, según el historiador John Fea, se ha basado siempre en el miedo. Miedo a la secularización, a la modernización, al extranjero. Cuando el país se enfrentó a diversos cambios culturales y demográficos, como la abolición de la esclavitud, la llegada de inmigrantes irlandeses e italianos o la ilegalización de la oración organizada en las escuelas públicas, los evangélicos, dice Fea, se opusieron a estas transformaciones y reformas con vehemencia, recurriendo a la Biblia, si era necesario, para justificar la segregación y el racismo. John Fea, además de historiador, también es evangélico, como Ben Howe, un miembro de la derecha cristiana que piensa que el apoyo de este movimiento religioso a Donald Trump surge de un "resentimiento" y un "deseo de venganza", pues sacrifican sus principios por un puñado de jueces. Ambos sugieren que sus compañeros feligreses deberían hacer examen de conciencia.

De acuerdo con la última encuesta realizada por Pew Research Center a principios de este año, un 69% de los evangélicos blancos continúan confiando en el presidente (anteriormente lo apoyaba un 78%) y un 75% está de acuerdo con su propuesta de la construcción del muro entre Estados Unidos y México. Trump, para algunos, se ha convertido en una profecía, como se señala en un documental que lleva ese inequívoco título, The Trump Prophecy, proyectado el año pasado en mil doscientas salas de cine. ¿Cómo se le va a hacer un impeachment al "elegido"? A un mandato divino no se le puede hacer un fact-checking. O estás con dios o estás con el demonio. Dicen que cuando se hicieron públicas las grabaciones de Nixon, en las cuales se escuchaba al político republicano blasfemando en repetidas ocasiones, el reverendo Billy Graham, padre de Franklin (el de las fuerzas demoníacas) y uno de los líderes religiosos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, no pudo contener los vómitos. Pero luego lo perdonó. Tanto por la blasfemia como por las mentiras y la corrupción.

La culpa no era de Nixon, sino de "unas pastillas para dormir que permitieron que el diablo entrara en él". Al parecer, como escribió el autor de Terra brava, "o Demo era moito máis diabólico do que eu poidera crer".