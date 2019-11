Piketty e do imposible

"Impossible ist nothing". Sen dúbida que han de ser moitos -senón todos- aqueles, de entre os, sempre moi amables lectores destas crónicas semanais, a coñeceren ben o rótulo, utilizado no seu día por unha célebre marca alemá de diversos produtos relacionados co deporte. En calquera caso, trátase dunha proclama que non parece gozar de moita estima neste país de países, arquipiélagos, prazas de soberanía e Perejil adxuntos, sobre todo cando é examinada por parte de xentes de principios solidamente conservadores. "En tiempos de zozobra no hacer mudanza"; "los experimentos se hacen con gaseosa" ou "¡que inventen ellos!", do lapidario Miguel de Unamuno: velaí reaccións ben propias de "energúmenos españois, morabitos máximos", parafraseando sexa a D. José Ortega y Gasset. Xa que logo, e expresado agora en frase definitiva daquel presidente de Goberno de cuxo nome si se han de acordar Vdes, algo así como "utilicemos el sentido comón y dejémonos de ocurrenciassssh".

E vén todo anterior a conto porque, hai apenas cousa duns días, un importante medio de comunicación publicaba unha longa entrevista co coñecido economista Thomas Piketty, director da prestixiosa Escola de Estudos Superiores en Ciencias Sociais (París), na cal este viña propoñer, entre outras medidas necesarias para a consecución dun sistema de economía participativa ou circular, a creación dun imposto que permita que, ao chegaren aos vinte e cinco anos de idade, todos os cidadáns e cidadás poidan recibir unha sorte de herdanza de 125.000 euros: isto é, unha cantidade que lles facilite o acceso a un patrimonio básico moi difícil de acadar e/ou absolutamente imposible nas circunstancias actuais para máis da metade da poboación. En fin, un socialismo participativo que, non obstante, non vén romper co capitalismo vixente e si, ben polo contrario, evitar a hiperconcentración do poder nun número cada vez máis reducido de persoas.

"Pura utopía!", velaí a resposta a xurdir desde os, xa citados sectores conservadores, cando estes non se decantan aínda pola pura e dura descalificación dun proxecto semellante: "125.000 euros? 125.000 euros para que os vaian gastar en porros e demais? Pero é que estamos todos tolos ou que? De que vai pola vida ese tal Piketty? Que se poñan a traballar!"

Certamente, este cronista carece da formación debida para avaliar como lle cómpre unha proposta como a que vén efectuar o profesor francés; unha proposición, de todos os xeitos, encadrable nas coordenadas da "demanda agregada", enunciada no seu día por J.M Keynes, e desartellada, segundo outros coñecidos estudosos -velaí Rutger Bregman, David Colander ou Alejandro Nadal- como consecuencia da expansión do modelo neoliberal e mais do sobreendebedamento das clases medias e traballadoras. En fin, unha perspectiva que vén pousar así mesmo no modelo dunha renda básica universal, na procura de evitarmos a crecente desvalorización da capacidade de traballo pero tamén nesoutra de fomentar o autoemprego.

Novela gañadora do Man Booker Prize (2008), "Tigre branco", de Aravind Adiga, resulta ser, entre outras cousas, un magnífico fresco respecto das condicións laborais e dos, tortuosos, camiños do ascenso social nunha economía "emerxente" como vén ser esa mesma da India. Pois ben; nun momento dado do relato, un rico empresario daquel país vén espetarlle a outro colega, educado nos Estados Unidos, algo así como: "Esquece todos os teus prexuízos e temores, as falsas ideas que che meteron na cabeza os yankees: aquí, na India, un home pode ser todo o rico que queira, e poida, sen ter que atender a toda esa parvallada dos dereitos humanos e sociais. Rico até o infinito!" Desde logo, non será o autor destas liñas quen interprete que unha inmoralidade semellante se foi facer dona irremediable do noso espazo; así e todo -e como de novo explica Piketty-, tal acontece que unha parte dos nosos dirixentes interpreten que o capitalismo en estado puro consista en concentrar todo o poder nos propietarios e accionistas, no privilexio de despedir a quen queiran, e cando queiran, ou de triplicaren os alugueres da noite para a mañá. Unha situación propiciada tamén -ao meu ver- pola ausencia daquel "medo vermello" que impoñían o poder dos sindicatos de clase e, desde logo, os mísiles soviéticos. Desde logo xa ten o seu aquel que, despois de celebrar a caída da URSS e mais do "pensamento dirixido e unilateral", haxa quen queira proclamar aquí e agora esoutra ditadura do "pensamento único" neoliberal, argumetando, tal e como se se tratase das táboas da lei mosaica, que non hai outra forma nin saída.

Considerando, daquela, que reducir os impostos aos máis ricos e contarmos con máis multimillonarios nada aporta ao crecemento -antes ben, tal proceder vén contradicir a propia teoría do capitalismo- Thomas Piketty conclúe alertando arredor doutros posibles Brexit e aínda da toma do control por parte de movementos xenófobos. Reitero as miñas limitacións; así e todo, desde posicionamentos non xa de esquerdas, senón apenas democráticos, coido que cabe considerarmos, diante de análises semellantes, algo máis que sorrisos de condescendencia. Sobre todo cando o futuro dos nosos fillos e/ou netos loce como está a lucir. Porque, ao mellor, non queda outra máis que facer posible o imposible.