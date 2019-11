Es posible que esa emergencia financiera que hace apenas unas horas, tras el Consello, proclamaba el presidente de la Xunta no tenga más efecto que el anecdótico pero, en cualquier caso, debiera obligar a unas cuantas reflexiones. La primera permitiría hablar incluso de una cierta deslealtad institucional, ya que el episodio denunciado por el señor Feijóo se origina en el impago de la deuda que contrajo el Gobierno central con el gallego. Y que ya no puede justificar en su condición temporal -"en funciones"- después del juego de "sí pero no" que se trajo Hacienda con apoyo de la Abogacía del Estado para decir Diego donde dijo digo.

La segunda reflexión parece obligada, y se refiere a la viabilidad de los presupuestos de la comunidad que están en la recta final para su aprobación en la Cámara autonómica. Porque es difícil de entender que se propongan cuando las cuentas no salen en los capítulos de ingresos y gastos, dado el impago del Gobierno y probablemente la necesidad de acudir a la deuda. Y los del Estado, claves también para los gallegos, se retrasarán -si los hay- como poco hasta la primavera, lo que indica que la emergencia, siquiera parcial, irá para largo. Salvo milagro.

La tercera observación -en este caso- se refiere a algunas reacciones que cuestionan la oportunidad de su señoría y otras que hablan de maniobra político/electoral para desgastar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo que, por cierto, supondría adelantar demasiado la precampaña: un error si se tiene en cuenta que la erosión sería también para la propia Xunta. Y en cuanto a la supuesta inoportunidad, resulta obvio que, de darse la circunstancia de que el impago de Hacienda pueda generar otros desde Facenda, es de sentido común avisar con tiempo a los potenciales perjudicados para que vayan haciendo sus cuentas.

Así las cosas, y desde un punto de vista personal -como siempre-, quizá no estorbe una cuarta reflexión. Si, como ha dicho don Alberto, la situación obligase a aplazar pagos a proveedores del Gobierno gallego, resultaría lógico que la Xunta habilitara facilidades para que la demora no provoque daños colaterales a quienes deben ceñirse, so pena de incurrir en sanción, a plazos fijos para liquidar sus obligaciones. En primer lugar a los autónomos, que forman parte esencial de quienes trabajan con la Administración Pública de este Antiguo Reino.

Ya puestos, quizá no estorbe añadir cierta sorpresa por la situación de apuro -aún relativa- en que parecen hallarse las finanzas gallegas, oficial e insistentemente proclamadas como estables. Situación que, de darse tal como se deduce de las declaraciones del presidente Feijóo y si se aplica la teoría de las expectativas que se deducen de la desaceleración anunciada a bombo y platillo por los especialistas, afectarían quizá a las inversiones con las que en principio se contaba para afrontar la crisis industrial que padece el noroeste. Y el ánimo que, en general, necesita la economía gallega en su conjunto. Dicho con todo respeto, naturalmente.

Conste.