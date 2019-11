Cando a linguaxe inclusiva non é necesaria

Di Francisco que a Igrexa é feminina e poliédrica. Parafraseando estas palabras do Papa, podemos dicir tamén, se cadra con máis razón, que Cáritas é feminina. Feminina no seu nome, nas súas voluntarias e na maioría das súas traballadoras; feminina nas persoas que se achegan ata a súa porta para ser atendidas. Ao cumprirse agora cincuenta anos da súa fundación na nosa Diócese de Tui-Vigo, quixera render homenaxe a tantas mulleres que, coa súa perseveranza e a súa capacidade de traballo, foron facendo e seguen a facer posible que poidamos celebrar esta efeméride coa alegría e a esperanza.

Neste ter nome de muller, veñen á miña mente os nomes de tantas mulleres que, ao longo destes cincuenta anos, foron construíndo, ao estilo da Boa Nova evanxélica, proxectos que dignifican ás persoas e fan que estas se sentan alguén e non algo nesta Casa común chea de présas e sen tempo para parar e mirar aos ollos e ao corazón.

Nomes de muller coma o de Concha, traballadora incansable e sempre chea de tesón e creatividade. Concha, a quen despediamos hai unhas semanas co agarimo do recoñecemento e entrega ao servizo das persoas máis pequenas e empobrecidas ao son do "Gracias a la vida" cantada por Joan Báez. O seu nome quedará para sempre unido ao comezo e desenvolvemento da nosa Cáritas diocesana. Primeiramente ela soa, poñendo os alicerces e desbordada por unha situación que se ía amosando cada vez máis complexa e difícil. Despois, sendo referencia para todas as demais traballadoras que foron chegando. A ela recorrían para preguntar, saber ou comentar proxectos, metodoloxías ou dificultades. Nela atopaban sempre un sorriso e unha resposta.

Ocupa tamén espazo na miña lembranza outra muller: Marta, voluntaria durante tantos anos, poñendo o seu tempo, buscando medios para proxectos mesmo debaixo das pedras, facendo sempre gala da súa capacidade de diálogo e de busca de entendemento ante situacións duras, e moi difíciles, polas que Cáritas tivo que pasar en momentos nos que se lle pechaban as portas e se lle daban as costas. Era aquel un tempo no que a ausencia de recoñecementos e as críticas buscaban menoscabar a xenerosidade da entrega das persoas que ían facendo posible que Cáritas fose a institución que amosaba o rostro de Xesús desde a atención, dispoñibilidade e servizo ás persoas ultimas e non atendidas. Nesta capacidade para servir, Marta ía poñendo a súa vida de xeito calado, sen buscar nin eloxios nin tribunas de recoñecemento.

Concha e Marta, cada unha desde responsabilidades distintas, foron quen de visibilizar o corazón da Cáritas, facendo posible que a invitación de Xesús a ser benaventuradas se fixera realidade na súa vida entregada desde a universalidade da fe que non distingue nin fronteiras, nin razas nin linguas.

Con elas quero tamén render homenaxe a todas as voluntarias que desde o seu traballo, descoñecido e desprezado nas máis das veces ao longo de moitos anos nas Cáritas parroquiais, van facendo día a día que sexa crible a tarefa de pasar facendo o ben e tendendo a man para camiñar sinodalmente no servizo a quen chama na porta da Igrexa, na porta de Cáritas. Mulleres que desde hai anos, con constancia e vencendo atrancos mil, non teñen decaído na súa entrega, na súa paciencia e a súa loita, para que o mundo poida ir dando pasos para ser cada día un chisco mellor.

Esta achega ao servizo que a Cáritas diocesana vén prestando á sociedade quere tamén recoñecer e agradecer o traballo constante do día a día das traballadoras. Si, xa sei que diredes que tamén hai voluntarios, directivos e traballadores. Pois claro que si!... Pero non seriamos honestos se non recoñecemos que a grande maioría das persoas que poñen a súa vida no traballo en Cáritas son mulleres. E mulleres de talante e compromiso: Angela, Vicky, Rebeca,Gloria, Rocío,Rosa, Nuria, Presen, Bibi, María, Juncal... e tantas outras -perdoádeme que non poida nomearvos a todas, pero todas estades presentes namentres escribo estas liñas de recoñecemento ao voso traballo- que deixaron e seguen deixando a pegada e o recendo do bo facer rompendo estereotipos, denunciando inxustizas e reivindicando dignidade, unha dignidade tantas veces roubada polos poderosos.

Grazas, grazas sempre, e mil primaveras máis de grazas.

E por unha vez: non necesitamos reivindicar a inclusividade de xénero. Vós, desde sempre e para sempre, estaredes incluídas.

*Ex- Delegado Episcopal de Acción Caritativa Social na Diocese de Tui -Vigo