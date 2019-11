Manifesto contra a violencia de xénero

A violencia de xénero, violencia exercida sobre as mulleres polo mero feito de selo, é unha das violacións dos dereitos humanos máis graves e a máis tolerada en todo o mundo. Traspasa fronteiras, culturas, etnias, idades e niveis socioeconómicos. Esta lacra, presente no fogar, no traballo e na rúa, é tanto causa como consecuencia da desigualdade e a discriminación de xénero, e a súa presenza constitúe un dos indicadores máis claros de desequilibrio das sociedades. A violencia de xénero, é un fenómeno en plena expansión e que presenta magnitudes arrepiantes, lonxe de desaparecer, está tomando novas formas e alcanzando novos grupos de idade. Especialmente preocupante e significativo é o aumento da violencia de xénero entre a poboación adolescente, así como a naturalización destas relacións tóxicas, que en ocasións son incapaces de recoñecer.

Cada ano no Estado español, 600.000 mulleres son maltratadas e unha media de 60 mulleres son asasinadas vítimas da violencia de xénero, pero para o machismo cada caso é un caso illado... Segundo datos oficiais, este ano en Galicia foron asasinadas 3 mulleres, das 51 mulleres asasinadas no Estado español e 3 menores, vítimas da violencia de xénero e quedaron orfas e orfos 43 menores.

Este dato, a pesar de ser demoledor, supón só a punta do iceberg desta grave problemática, que se sustenta noutras formas de violencia, como os insultos, as descualificacións, a cosificación, a violencia económica, o acoso na rúa, o acoso laboral, o abuso sexual, a violación, a prostitución, a trata, os ventres de alugueiro..., nos que as vítimas sempre son elas e os agresores sempre son eles. A maioría das persoas non quere recoñecerse como machista, sen embargo, todas o somos en maior ou menor medida, xa que todas vivimos e socializamos nun sistema patriarcal que nos fixo e nos fai naturalizar o machismo. A violencia contra as mulleres desaparecerá cando as mulleres participen plenamente e de forma igualitaria na sociedade. Desaparecerá cando deixen de estar á cabeza das cifras de pobreza, das listas de desemprego, dos traballos precarios, dos problemas de conciliación da vida persoal, familiar e laboral. Desaparecerá cando se deixe de usar a súa imaxe como obxecto de consumo e cando se deixe de mercantilizar cos seus corpos. Desaparecerá cando as palabras das mulleres se escoiten co mesmo eco que as dos homes, e cando sexan nomeadas, recoñecidas e visibilizadas en todos os eidos sociais. Desaparecerá cando exista unha verdadeira coeducación, cando nenas e nenos teñan un presente e un futuro coas mesmas posibilidades. É necesario que se lexisle para aumentar a protección ás mulleres e a menores que viven violencias. É urxente poñer en marcha un gran acordo por unha sociedade segura e libre de violencias machistas, que implique a toda a sociedade e os poderes públicos, que non escatime esforzos, medios e recursos. Hai que reflexionar sobre as violencias cotiás ás que as mulleres son sometidas pola sociedade patriarcal, e sobre todo, é fundamental a prevención e a educación en igualdade dende a base, como elemento transformador da sociedade.

Desde o Concello de Lalín, todos os grupos políticos que conformamos a Corporación Municipal, queremos manifestar o noso rexeitamento cara aquelas actitudes que impiden avanzar na consecución dunha igualdade real e cara aquelas formacións políticas que non recoñecen a violencia de xénero e mesmo están impedindo estes días a aprobación unánime de declaracións institucionais como a presente, e facemos un chamamento á sociedade para que se conciencie, se mobilice e se comprometa coa erradicación desta gran lacra social. Debe ser un reto e unha responsabilidade compartida, conseguir unha sociedade libre de violencias machistas.

#QUERÉMONOS LIBRES

#LALINSENVIOLENCIA

*Manifesto conxunto da corporación municipal de Lalín.