Por mucho que jures que tú nunca caerás en los "te lo dije" de los adultos, tarde o temprano acabarás pronunciando alguno. Entonces no te quedará más remedio que admitir que en alguna cosa tenían razón. Lo harás, aunque sea en secreto y no lo quieras confesar ni bajo la peor de las torturas. No hay nada como tener tus propios hijos para entender por qué en algún momento tus padres gritaron de desesperación contigo, aunque lo hicieran a escondidas y en silencio. Padres que ocultan su frustración porque sus hijos, llegada la adolescencia, solo desean llevarles la contraria para chinchar. La lógica de la evolución humana indica que tampoco nosotros podremos evitar que la siguiente generación a la nuestra se sienta incomprendida, aunque después seremos mucho más condescendientes con nuestros nietos, incluso si entre su modo de ver la vida y el nuestro media un océano infinito. Esto explica el hecho de que a los jóvenes les parecen más carcas sus propios padres que los abuelos -los mismos que blasfemaban contra los Beatles por melenudos y por 'hippies' y que hoy se ven tan modernos por ir a bailar a los 'tardeos' del Imserso-. En cierto sentido está bien que adopten una actitud crítica solo por oponer resistencia. Hay que permitírselo, pero con excepciones.

Yo creo que hacerse mayor debería servir para desprenderte de certidumbres que nunca has sometido a ensayo, para desinstalar de tu sistema operativo paquetes de rutinas que heredas bajo la garantía de que te harán funcionar debidamente aunque dejes de ser tú. Esto no se dice, esto no se toca, saluda a estos señores, da las gracias. Da igual si te pagan por seis horas de trabajo diarias pero en realidad haces diez, o si el dinero no te llega a fin de mes, o si comienzas a ver la decrepitud en tus carnes, o si sientes una soledad tremenda. La vida no está hecha para quejarse, de no ser que con ello cambies a mejor. Y sin embargo, ahora parece que de lo que se queja mucha gente, precisamente, es de que el mundo haya mejorado, de que se pueda pensar, decir, sentir y ser lo que a cada uno nos plazca. Para estas personas el relato prefabricado del miedo funciona; todo lo diferente ha de sonar a amenaza, para que no preguntemos y dejemos que solo unos pocos hagan lo que quieran y decidan lo que los demás tenemos que pensar, decir, sentir y ser, dentro de un margen angosto de posibilidades. Funcionó, por ejemplo, tras los atentados del 11S en los Estados Unidos, cuando, en nombre de la seguridad renunciamos todos a algunas libertades y derechos, convertimos en sospechosos a otros ciudadanos por su procedencia e incluso permitimos que se nos implicara en una guerra internacional que continúa.

Los laboristas ingleses lo han explicado de forma muy sencilla en un "sketch" en el que un líder político reunido con un grupo de ciudadanos se escuda de los reproches de sus interlocutores en un inmigrante sentado en la última fila del público. Si hay más paro, violencia en la calle, falta de recursos públicos, el colegio de su hijo se cae a pedazos o tardan en atenderle en el centro de salud, no lo duden, es por culpa de Alí. Temámosle aunque él sea el único médico de guardia en un día festivo en el que otros prefieren no trabajar porque ya ganan su buen salario sin tener que hacer horas extra. Echarle la culpa a Alí libra a otros de tener que dar explicaciones por la mala gestión del dinero público, por la corrupción y el nepotismo, a no ser que nos detengamos a pensar en el discurso que nos están colando y que les cuela nuestra propia generación a la siguiente, y que esta, sorprendentemente, algunas veces se cree sin más. Es terrible que algunos jóvenes empiecen a compartir, sin cuestionarlas, la xenofobia, la homofobia o el machismo solo porque su espíritu de contradicción necesita una vía de escape; cabría esperar de ellos más curiosidad, más capacidad para detectar las contradicciones de esos discursos y para darse cuenta de que lo único que conseguirán es convertirse en carne de cañón, ser utilizados para tratar inútilmente de erosionar un progreso social que no tiene vuelta atrás porque enfrente siempre seremos más.

Con suerte, algunos acabarán reprogramando sus esquemas, en cuanto maduren y acepten que teníamos razón.