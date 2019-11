El bloqueo, también mental

Yendo al fondo de las cosas, el bloqueo persiste, y la causa del bloqueo es el conflicto catalán. Por tanto, no sería justo echar la culpa a los políticos, pues el nudo gordiano catalán ni se resuelve dándole un tajo, ni es tampoco fácil de desenredar. Hay un problema real y no vale de nada darle la espalda, ni pensar que lo arreglará el tiempo. El reto que plantea ese asunto de fondo es dar con las recetas. Descartando la autodeterminación, que podría ocasionar la voladura del Estado a golpe de populismo de redes y democracia instantánea, y desde luego una independencia que no tiene sentido alguno, ¿hay un camino que vaya dando salida poco a poco al conflicto, con una interlocución larga en la que se hable de dinero y de símbolos, ante un horizonte de reforma federal y arbitrando en paralelo un modus vivendi sin reyertas? Curioso, el silencio reinante sobre las recetas.