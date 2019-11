De Atención Primaria a Prioritaria

El primer paso para encontrar la solución a un problema es reconocer la existencia del mismo. Admitir que algo no funciona es el camino para empezar a resolverlo. Como el actual modelo de Atención Primaria, un sistema anacrónico, ineficiente, lastrado por disfunciones, incapaz de atender convenientemente las necesidades -algunas nuevas- de la población ni de satisfacer las demandas -la mayoría plenamente justificadas- de los profesiones de la sanidad. Cambiar ese caduco modelo, transformarlo, actualizarlo, no es una opción, sino una obligación. Y el Sergas ha dado un primer paso en la buena dirección.

Es cierto que el movimiento dado ahora por la consellería ha estado precedido por la presión de los ciudadanos y de los propios profesionales. Unos y otros han salido a la calle en manifestaciones multitudinarias para expresar su hartazgo; han tenido que exteriorizar su profundo malestar ante un servicio plagado de carencias con protestas, paros y dimisiones en cascada. Han sido ellos, pues, los que han empujado a Sanidade, una circunstancia que quedará para siempre en su debe.

Pero esa presión social y gremial empieza a dar sus frutos. El reciente estudio presentado por el equipo de expertos designado por la consellería para reformular la Atención Primaria prueba que otro modelo es más que posible. Porque el análisis, coordinado por Rafael Bengoa y en el que han intervenido buena parte de los actores y colectivos afectados por el problema, es en buena medida una enmienda a la totalidad al actual modelo. En pocas palabras, el diagnóstico revela que el status quo de Primaria está en una situación límite, no da más de sí, y debería tener los meses contados: por ineficaz y trasnochado. Por estar ofreciendo soluciones viejas a problemas nuevos. Por insostenible. Por inviable. Por ser una apuesta al fracaso. Por ser fuente de frustración y conflictos permanentes.

Los expertos plantean una amplia batería de medidas para su transformación. En síntesis proponen la puesta en marcha de una suerte de revolución de abajo a arriba. Un cambio radical de concepto, en el que en el futuro los centros de salud adquieran mucho más protagonismo. Dispongan de más autonomía, capacidad de decisión, flexibilidad. Más poder. Hasta el punto de que llega a equiparar la jerarquía de los responsables de los ambulatorios con la de un director de hospital. Los jefes de servicio tendrían competencias para promover, gestionar, cambiar, organizar los recursos humanos, las agendas, la carga de trabajo. Todo esto, claro está, con una mayor dotación de fondos específicos. La reposición del 100% de las bajas por jubilación u otras circunstancias vitales es en este sentido fundamental. Pretender hacer mucho más con mucho menos es perseguir la cuadratura del círculo. En ese caso, el problema de la sobrecarga y la ineficiencia se agravarán sobremanera, hasta llegar al colapso total.

La descentralización, el reforzamiento del rol de los jefes de servicio, el trabajo en equipo, con una visión global y estratégica, el empoderamiento de los médicos de primaria son ejes centrales de la propuesta presentada ante el propio conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña. Como también, un elemento tan novedoso como esencial, la corresponsabilidad del paciente. Este no puede seguir considerándose un elemento pasivo del sistema, sino que debe implicarse de forma activa en el cuidado de su salud.

El paciente es clave, pero lo sería más, aseguran los expertos, poner el foco en las especificidades de cada población sanitaria. Porque no requiere la misma estrategia una población mayoritariamente de mayores, propia de ámbitos rurales, que la de otra en la que los jóvenes sean preponderantes -como en las ciudades-. Adaptarse a las circunstancias es determinante. Y ahí, de nuevo, cada servicio de Atención Primaria tendría que elaborar sus propios planes de actuación, adaptados a su territorio.

Con una ciudadanía cada día más envejecida y con un 40% de la población gallega con enfermedades crónicas, dos fenómenos que van a más, el actual modelo de Atención Primaria carece de recorrido. El desafío es tan mayúsculo como apremiante. Se acabaron los tiempos de los parches. Como también carece de todo sentido la política del avestruz. Las alfombras de la consellería ya no pueden seguir tapando por más tiempo los problemas acuciantes que asfixia el modelo. Llegó la hora de tomar decisiones.

El plan capitaneado por Bengoa ofrece una panoplia de acciones cargadas de sentido común. Los propios colegios médicos, que participaron activamente en la elaboración del documento, así lo acreditan. Sin embargo, advierten de que este plan estratégico puede quedarse en un texto cargado de buenas intenciones, papel mojado, si no se acometen de inmediato algunas de las medidas propuestas. Para creer en la sinceridad de la consellería necesitan ver. Y cuanto antes, mejor. El propio Bengoa asegura que el plan no es una estrategia a largo plazo, sino que se pueden implementar acciones en dos meses, quizá en seis. Hay otra parte de la actuaciones que exigirían un marco temporal más amplio, dos años, y unas terceras que serían realidad en un lustro. Pero, en cualquier caso, ya hay por donde empezar a trabajar. Sin demora y sin excusas. "Queremos ver señales de que esto va en serio, con plazos y dinero", advierten los profesionales.

Ahora hace falta el coraje para afrontar el desafío. Ya existe un documento -que se sumaría a un primero que en febrero presentó el departamento de Vázquez Almuiña- del que partir. Es cierto que en él se recogen medidas controvertidas o de improbable aplicación -como la casi desaparición de los PACs o la reducción de las consultas que dan cobertura al rural en un territorio con tamaña dispersión poblacional-, pero eso no puede servir de coartada para la inmovilidad, la inacción.

El horizonte electoral -el próximo año habrá elecciones autonómicas- otorga al movimiento de la consellería de cierto tufillo sospechoso. Pero se equivocaría gravemente si pretende calmar las agitadas aguas de la sanidad con un puñado de papeles. Y es que hay algo peor que no hacer nada, y es parecer que se hace. En ese supuesto, la engañifa tendría las patas muy cortas y en el fondo la artimaña contribuiría a incendiar más un asunto que está incandescente.

El diálogo, pertinente, necesario, obligado, con todos los sectores afectados para definir las medidas propuestas, para pulirlas y bajarlas a nuestra realidad y establecer un calendario de actuación no debería tampoco servir de coartada para dilatar el problema sine die. Las unanimidades a la hora de tomar decisiones son tan bienintencionadas como imposibles. No se trata, pues, de cerrar el plan perfecto, casi ninguno lo es, y menos en una materia tan sensible y tantos factores implicados.

Lo trascendente es abordar sin más dilación los cambios que exige el actual modelo sanitario, un sistema se erige en un pilar de nuestro estado de bienestar y que, como claman los pacientes, los profesionales y también los expertos que asesoran a la consellería, a duras penas cumple con eficacia su misión. Por eso actualizar, modernizar, la Atención Primaria debe ocupar un lugar prioritario en el ámbito de preocupaciones de nuestros gobernantes. Con coraje, sentido de la responsabilidad, compromiso de todos y visión de futuro.