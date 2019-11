Charles Krauthammer se propuso una vez publicar un libro en el que no se hablara nada de política. Iba a ser una antología de su obra periodística. El columnista del "Washington Post" había acumulado bastante material a lo largo de su carrera; muchos de sus artículos trataban de medicina, arquitectura, poesía o deportes. Tenía incluso un título provisional en mente: "Hay vida más allá de la política". Pero fue incapaz de hacerlo. Llegó a la conclusión de que todos los asuntos mencionados, con los cuales uno pretende explorar la elegancia, la belleza o la trascendencia en el mundo, están ineludiblemente subordinados al "arte de lo posible". Esa era la razón, además, por la cual había decidido abandonar la psiquiatría y hacer periodismo. Resulta que, al final, no hay vida más allá de la política, porque nuestras aspiraciones profesionales y proyectos vitales dependen de ella. "Aunque vivas en la más avanzada de las culturas, si una sociedad se equivoca políticamente, todo puede ser destruido. La política es el muro que nos separa de la barbarie".

En estos tiempos de bloqueo e ingobernabilidad, de sectarismos y noticias falsas, cuando los electores comienzan a manifestar su hastío ante el inmovilismo y la ineficiencia de sus representantes, puede que sea más difícil entusiasmarse con la llamada "fiesta de la democracia", que, a base de repeticiones, se está convirtiendo en un after-hours. Pero la política es, en efecto, lo que nos separa de la barbarie. Por muy irritantes que en ocasiones resulten las campañas electorales, convendría no olvidar que su mera existencia indica que los ciudadanos eligen a sus gobernantes. Y no hay nada más valioso en una sociedad que ejercer ese derecho. Es decir, que la fiesta sigue siendo una fiesta. La deslegitimación del sistema parlamentario suele conducir al cierre de la carpa, bajo la cual siempre terminan instalándose los cirujanos de hierro. Quienes defienden la antipolítica nos están mostrando, en realidad, un rostro antidemocrático. Ya conocemos los antecedentes históricos. Los políticos no son ni buenos ni malos; simplemente son imprescindibles.

Robert Caro escribió en Master of the Senate, el tercer volumen de su biografía del presidente Lyndon Johnson, que "el poder corrompe pero también revela". El historiador recordaba que, cuando llega al poder, el político comienza a exhibir rasgos de su personalidad que, por razones estratégicas, se vio obligado a ocultar, precisamente para que le otorgaran ese poder. Los dos primeros volúmenes de la obra de Caro se enfocan en el joven aspirante Lyndon Johnson trepando hacia la cima de la política nacional; en el tercero ya es el senador más poderoso del país. Tras asumir la presidencia, Johnson, un personaje complejo y moralmente ambiguo, poniendo su implacable astucia al servicio de una causa noble, consiguió que se aprobara la Ley de los derechos civiles, a pesar de que, como él mismo profetizó, aquella necesaria e histórica decisión haría que los demócratas perdieran el sur por una generación entera. Sin embargo, Johnson hizo lo correcto. En este caso, el poder reveló compasión y sentido de la responsabilidad. La política sirvió para algo. Krauthammer tenía razón al sugerir que no podemos dar por sentada la democracia. Ha pasado poco más de un año desde la muerte del columnista y los periódicos de los viernes vienen ahora más vacíos sin su firma. Y eso que era difícil estar de acuerdo con él. Especialmente cuando hablaba de política.