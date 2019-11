Dime que me quieres,/ dímelo por Dioos/ aunque no lo sientas,/ aunque sea mentira,/ pero dímelooo. Menos mal que estoy oyendo mientras escribo a Diana Navarro y sus Coplas de Amor, de cuyo cante estoy enamorado y me relaja. Y es que hoy la Renfe me trajo a Vigo desde Zamora en autobús y a mí la Renfe solo me gusta en tren y mucho menos cuando me toca en el asiento de al lado una persona de 120 kgs que me arrinconaba en el mío. La madre que parió a las obras del AVE. Yo creo que iba unas filas antes Silvia Superstar pero a lo mejor fue una ilusión óptica y el hecho es que la perdí en la descarga maletera y no pude comprobarlo. Bueno, gajes del oficio de vivir pero el caso es que llegué a Vigo poco antes de comer y, si quería refugiarme en casa para escribir estas líneas, mis amigos Maribel R. Collazo y Paco Traspuesto me liaron en el Margarita de la Plaza de la Princesa, donde me encontré comiendo a Paula Táboas y Javier Rodríguez, que anda un poco flojo pero manteniendo el tipo con mucha dignidad, y si me despisto llego a casa a la hora de cenar para escribir estas líneas. ¡Liantes!

La moda de tardear

Deja de volverme loca/ y regálame un te quieroo, canta la Navarro. Me dicen que ha llegado a Vigo la moda del "tardeo" y de los destilados artesanales. Ya hemos pasado la de los vinos de autor y hasta de las cervezas. Ahora toca destilados y ya tenemos en el centro el primer templo dedicado a ellos. Y es que el pasado jueves se inauguró en la calle Luis Taboada el Number One (Nº 1 Artisans Bar) donde hay cosas ricas para picar para que el destilado no viaje solo. Detrás está Juan Marqués, emprendedor gallego y cuarta generación de una familia dedicada desde hace más de 125 años a las bebidas espirituosas. Se ha atrevido a hacer un whisky gallego que pronto se podrá probar. En la inauguración, muchas caras conocidas de la ciudad, risas, buena comida, combinados casi a medida? y hasta trucos de magia a cargo del barman. Yo me lo anoto.

Y las fotos de "Deshabitar"

No me tires más besitos/ no me seas meticuloso/ no me susurres al oído/ que me quieres, mentirosoo. Sigo oyendo a la maravillosa Diana Navarro cuando me dispongo al acabar estas líneas a ir a la charla-coloquio "Microclimas y otros relatos" en Consulta y Crece (C/ Real 16, Vigo) donde Ramón Siscart nos presentará una parte de sus múltiples proyectos fotográficos y su último libro, "Microclimas". Un foto poemario en el que pone imágenes a las palabras de Fermín Herrero para mostrarnos y enfrentarnos a la despoblación de los pueblos de Soria. Pero eso para vosotros, lectores, ya fue ayer aunque hoy la segunda cita será en la inauguración de su exposición "Deshabitar" , a las 19. 00 horas en la Sala de Fotografía Sargadelos de Vigo (Urzáiz, 17). En ella, a través de más de una veintena de fotografías, nos hará reflexionar sobre los ecos de vida que impregnan los enseres, objetos y pertenencias de aquellas personas que ya se han ido. Una suerte de bodegones que evocan desde la sutileza, la elegancia y la sencillez la vida que una vez fue y el abandono al que se ven abocadas. De su presencia aquí son culpables las chicas de Fvck (Fotografía Viguesa Contemporánea), Puri Díaz y Cristina Brea, que lo organizan.