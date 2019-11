La hora de la verdad (II)

El diez de noviembre los españoles volveremos a las urnas, es la cuarta vez en menos de cuatro años.

Pedro Sánchez no quiso gobernar siendo el vencedor de las elecciones de abril porque pretendía hundir a los comunistas de Pablo Iglesias y posiblemente lo consiguió en parte gracias al señor Errejón con su Más País.

Pero al señor Sánchez le salió el tiro por la culata: en abril la mayoría de izquierdas y separatistas era indiscutible y sin embargo ahora la suma de derechas casi iguala a la izquierda y separatistas.

Sánchez no se conformaba con sus 122 diputados y pretendía aumentar considerablemente sus escaños. Las revueltas de Cataluña con actos vandálicos y violentos le pasarán factura. Una gran parte del país le culpa de falta de firmeza y debilidad y esto le costará que parte del electorado no le dé mas votos como había previsto.

En Cataluña, que el PP nunca había hecho nada, la mucha gente españolista votará al Vox de Abascal que prometió firmeza y sacar a Cataluña las competencias de Educación, Interior y Justicia para que desde el Gobierno central se controle a Cataluña. La subida de la formación de Abascal será descomunal, el PP, que en abril con Pablo Casado había obtenido el peor resultado de la democracia, ahora, según las encuestas, dará un salto espectacular y llegará a cien diputados.

Ciudadanos sufrirá un batacazo y pagará su indecisión para hacer un gobierno con mayoría con el señor Sánchez y gobernar sin comunistas ni separatistas.

Ahora Sánchez, para gobernar, tendrá que echar mano de los nacionalistas y esto es lo peor que nos puede pasar.

Ahora vamos el diez de noviembre a tener la oportunidad de votar. Yo comprendo que estemos cansados de tantas elecciones, es curioso que desde que Sánchez entró en la cúpula del PSOE España entró en una espiral de elecciones que no conocíamos hasta ahora.

Pero si queremos arreglar las cosas tenemos el deber de ir a votar y votar en conciencia.

Es fundamental para votar conocer el ideario de cada partido.

Nos jugamos mucho los que defendemos la vida y luchamos para no fomentar el aborto y eutanasia. Los que defendemos la muerte digna con medios paliativos para morir en paz, no podemos votar a cualquier partido.

Lo que sí tenemos que tener son ideas claras, nadie se puede saltar la ley, nadie tiene que matar a seres inocentes, nadie tiene que matar a los mayores porque son improductivos y gastan mucho.

No olvidemos que con la vara con que medimos, seremos medidos. Tenemos la obligación de ir a las urnas y votar en conciencia, después no nos quejemos de que tenemos unos políticos que no deseábamos.

Ahora es el momento de jugar el partido, al señor Sánchez según las encuestas las cosas no le están saliendo como había previsto.

Tenemos graves problemas que debemos resolver. Posiblemente estas elecciones son las más importantes de la democracia. Yo, desde esta tribuna de FARO DE VIGO, os pido que votéis con responsabilidad.

*Miembro Club 55