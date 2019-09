El desarrollo de una Sociedad va indisolublemente unido a la especialización a todos los niveles. Porque es esa especialización la que nos permite aportar algo valioso al entorno. Algo por lo que los demás están dispuestos a darnos de lo suyo, a pagarnos. Queremos médicos, programadores y ebanistas; no una especie de Robinson Crusoe que haga a duras penas, un poco de todo. Y esta misma lógica la podemos aplicar a los territorios.

¿En qué especializarse? En principio, casi todo es posible, aunque es verdad que existen límites que tiene que ver con los recursos: la provincia de Pontevedra lo tiene mal si quisiera especializarse en turismo de nieve, por ejemplo. Por eso es una buena idea pensar en los recursos que uno tiene antes de apostar por una cosa u otra. Y existen dificultades que tienen que ver con la ventaja que nos lleven otros en un campo determinado: no parece fácil que Galicia pueda apostar por ser una referencia en la producción y venta de teléfonos inteligentes, por ejemplo.

A partir de las reflexiones anteriores, se me ocurren espacios y oportunidades que no estamos aprovechando lo suficiente, pero también apuestas incipientes que podrían no salir bien por esa falta de recursos, ventajas comparativas o "saber hacer" tradicional.

Santiago de Compostela debería aprovechar su enorme potencial y "saber hacer" en salud y atención sanitaria, definido en sentido amplio. El llamado "campus vida" es una apuesta que exigiría concentrar esfuerzos y recursos.

Vigo es mar. Y eso significa que hay que pensar en las oportunidades ahí, que van más allá de construir barcos. Un simple ejemplo: nuestra triste historia de mareas negras debería convertirnos en referentes mundiales en el análisis y actuación ante accidentes marítimos. El "campus mar" debe fusionarse con el tejido productivo y social para sacar partido de lo que piensan nuestros investigadores y de las oportunidades que otean nuestros empresarios.

Ourense es un laboratorio natural para poner en marcha programas sociosanitarios experimentales para la Europa de 2050: la demografía de Ourense es la de Europa en ese año; la descentralización de la sanidad y los servicios de atención a dependencia a las regiones es de las más elevadas de Europa y la provincia combina entorno urbano y rural dentro del mismo complejo hospitalario. En síntesis, se dan las condiciones para que Ourense alojase un gran centro de investigación de la Comisión Europea sobre envejecimiento.

Y podríamos seguir con Lugo, Ferrol, Pontevedra, Coruña? Me temo que no estamos aprovechando lo que tenemos delante y nos estamos embarcando en proyectos mucho más arriesgados, por la falta de ventajas comparativas, en inteligencia artificial o drones, por poner dos ejemplos. Por el bien de los gallegos, ojalá que vayan muy bien y tengan mucha suerte. Porque fácil no lo tienen..

*Director de GEN (Universidad de Vigo)