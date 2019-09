Por una mejora ambiciosa de As Avenidas y su entorno

Más de un año después del hundimiento de O Marisquiño, el Puerto ha sacado a licitación el proceso para reconstruir no solo la zona del socavón sino todo el paseo de As Avenidas ante el riesgo de desplome que afecta a su estructura. Con independencia de a quien competa el arreglo y de a quien corresponda la responsabilidad de lo ocurrido -cuestiones sobre las que aún habrá que aguardar a lo que determinen los tribunales-, lo que no es de recibo es que los ciudadanos hayan tenido que esperar todo ese tiempo sin que nada se haya hecho para resolver el problema mientras las administraciones se culpaban mutuamente. Por supuesto que no se puede demorar más su arreglo, pero ya no basta con eso. Es hora de avanzar en la recuperación de espacios marítimos para el disfrute ciudadano en razonable cohabitación con el Puerto. El lamentable siniestro de O Marisquiño y la impresentable tardanza en su reparación deben servir de oportunidad para impulsar con ambición la mejora de todo el entorno.

Desde que el proyecto de recuperación urbana de la "beiramar" central, conocido popularmente como Abrir Vigo al Mar, se presentó como programa estrella en 1991 han pasado ya casi treinta años, tiempo más que suficiente para encarar nuevos retos. A partir de la reconsideración crítica de las áreas de intercambio entre Puerto y ciudad, aquella propuesta tenía como objetivo principal conectarla con el mar y promover un foco de actividad que dinamizara ese espacio, el más frecuentado por vigueses y visitantes.

Para desarrollar esa idea se asignaron nuevos usos con los que potenciar y al mismo tiempo conservar el entorno ambiental de la zona de A Laxe como espacio que tiene un significado que enraíza en la identidad de Vigo. Puerto, Zona Franca y Concello se pusieron de acuerdo para su desarrollo con un convenio que permitió crear esa área de ocio y disfrute en As Avenidas. La urbanización de los espacios, con proyecto de Vázquez Consuegra, mereció elogios profesionales y reconocimientos, aunque tampoco se libró de las críticas.

Lo cierto es que, con todos los peros que se quiera, Abrir Vigo al Mar vino a demostrar que crear espacios ciudadanos cerca del mar es compatible con el desarrollo portuario. La prueba está en que las infraestructuras del Puerto siguieron creciendo desde entonces. Por citar solo un ejemplo, la Autoridad Portuaria viene de anunciar la ampliación de las terminales Ro-ro y de O Comercio y de licitar esta misma semana la del muelle pesquero de O Berbés.

No obstante, pese a su hermoso nombre, Abrir Vigo al Mar sigue siendo una asignatura urbanística pendiente dado que aquel proyecto, inconcluso y encajonado, no respondió como debiera a las expectativas generadas en su día. Tanto que para muchos ciudadanos se ha convertido incluso en una frustración, puesto que su eslogan responde poco a la realidad. Como frustración supuso también el papel mojado en que quedó convertido el plan Nouvel, lanzado con la llegada a la Presidencia del Puerto del ahora alcalde, Abel Caballero, una iniciativa con la que se pretendía crear una formidable zona comercial y de ocio con un nuevo puerto deportivo y una gran terminal de cruceros. De dimensiones distintas y costes no comparables, el relevo en la Autoridad Portuaria le dio la puntilla a aquel proyecto que requería para su ejecución 268 millones de inversión.

La realidad constatable es que para Abrir (de verdad) Vigo al Mar, cuyo convenio con la nueva ley de procedimiento administrativo caduca el próximo 2 de octubre con la consiguiente devolución al puerto de todas las competencias en ese espacio, falta todavía mucho por hacer. De ahí la necesidad de que, con independencia de que acometa el arreglo del paseo, el Puerto siga trabajando con Zona Franca y Concello en explorar nuevos acuerdos que posibiliten actuaciones de mejora mucho más ambiciosas para el disfrute ciudadano. Algunas hay encima de la mesa, aunque sean como punto de partida.

Reflexionar sobre las necesidades pendientes de aquel proyecto compartido, profundizar en cómo continuarlo, poner cuanto antes las mejores ideas a caminar y adoptar las decisiones correctas para ponerlas en marcha debieran ser objetivos de obligado cumplimiento de las administraciones. Lo que hace un año ocurrió en O Marisquiño -siniestro propiciado por la absoluta falta de control sobre el estado de la estructura del muelle durante treinta años que afortunadamente no acabó en tragedia-, debe ser abordado como una oportunidad para todo ello que no se puede desaprovechar.

Los vigueses y los visitantes tienen derecho a que no se le reduzca su legítima aspiración de una mejor calidad de vida también en el frente marítimo. La estética urbana y las vistas al mar forman parte de esa demanda. Mejorar los entornos de cohabitación puerto-ciudad es obligación de todas las administraciones. Hay sintonía personal entre quienes ahora gestionan Puerto, Concello y Zona Franca, lo que debiera facilitar esos acuerdos en aras del interés general. Aunque sea difícil, poder se puede. Es necesario querer y poner toda la voluntad para que así sea.