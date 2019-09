El Capitán América ya no vive aquí

En The Boys, una nueva serie de Amazon, los superhéroes existen, pero estos son unos seres corrompidos por la fama, caprichosos e irresponsables; depredadores sexuales que gozan de una impunidad especial por el hecho de ser celebridades, poderosos efebos obsesionados con su imagen pública y soldados de combate cuya negligencia en ocasiones provoca masacres y accidentes mortales. Sus orígenes y narrativas se elaboran minuciosamente en el departamento de marketing de una gran corporación que recurre a ellos para realizar campañas publicitarias y promover discursos políticos. Venerados por el pueblo y los medios de comunicación, estos superhéroes se comportan como estrellas del rock, telepredicadores y deportistas de élite; llenan estadios, venden productos y firman camisetas, limitándose a desempeñar los papeles que les asigna la empresa: patriota valeroso, mujer empoderada, protector del medioambiente, referencia moral. Pero todo es falso. Pura hipocresía. Un fraude.

Esta distopía satírica puede generar un efecto inesperado en los seguidores entusiastas de, por ejemplo, Los Vengadores y La liga de la justicia, al verse a sí mismos deseando que los supuestos villanos, es decir, los verdaderos héroes, destruyan a esas endiosadas criaturas que tantos parecidos exhiben con algunos personajes de la Marvel y DC Comics. Los valores e ideales propagados (honor, sacrificio, justicia, igualdad) son, en realidad, marcas destinadas a ocupar los diferentes nichos de mercado. Pero The Boys no debería reducirse a la insolente reinterpretación de unos mitos contemporáneos que, después de salir de la oscuridad del quiosco, comenzaron a formar parte de una industria millonaria dominada por productoras que compiten entre ellas para explotar sus derechos; también es una parodia de la actitud pasiva de los espectadores, pues refleja una sociedad desorientada y entregada al culto a la personalidad, fetichismos incluidos, con unos ciudadanos que se tragan sin rechistar las mentiras fabricadas y consienten los abusos de poder, esperando (y deseando) ser salvados por unos hombres y mujeres con capa.

La serie está basada en el cómic homónimo de Garth Ennis y Darick Robertson publicado en 2006. Por lo tanto, los creadores se inventaron hace unos años una historia que, desde entonces, no ha hecho más que multiplicar sus posibilidades alegóricas. Desde la posverdad hasta la crisis de liderazgo. Uno puede escoger la decadencia que prefiera. The Boys nos ofrece un mundo disparatado y ciertamente improbable, aunque, de una manera inquietante, se acerca bastante a la realidad de nuestro tiempo. La serie se podría tomar como una broma macabra. Y muy buena. Demos un repaso a la actualidad y observemos el panorama. ¿Ni en los superhéroes podemos confiar? Homelander, líder supremo de esta banda de impostores, suele dirigirse a la gente que socorre con estas palabras: "Sois vosotros, no yo, los verdaderos héroes". La frase nos hace sonreír. Cuántas cosas han pasado para que ahora podamos darle todo el sentido a esa cínica sonrisa.