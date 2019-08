Quentin Tarantino y sus enemigos

Después de ver Malditos bastardos, el crítico de cine John Podhoretz reconoció en la revista Weekly Standard que la película le había dejado sin palabras, "con la boca abierta", mostrándose incapaz de emitir un juicio sobre ella. El periodista, un detractor confeso de Quentin Tarantino ("hater", en sus propias palabras), no sabía si protestar por la manipulación histórica que el director había perpetrado o, dejándose llevar por sus instintos, disfrutar de aquella obra inclasificable, tan "insólita" y "demencial", aconsejando a sus lectores en uno u otro sentido. Podhoretz, judío y conservador, acababa de presenciar la extraña reconstrucción de un pasado que le resultaba demasiado familiar: las víctimas del Holocausto se vengaban de los nazis. Y de una manera deliciosamente violenta. Podhoretz todavía no tenía claro lo que había visto, salvo que "nunca había visto nada igual". Se trataba de una película que, según todos las manuales a su alcance, habría que calificar como "ofensiva". El lector podía intuir con facilidad que Podhoretz había disfrutado de lo lindo observando cómo rodaban las cabezas de los nazis y éstos recibían su cinematográfico castigo. Pero algo le inquietaba: Malditos bastardos era, maldita sea, inexplicable.

Quentin Tarantino siempre se ha visto envuelto en una polémica que suele decir mucho más de los que contribuyen a suscitarla que del propio Tarantino, a quien sus críticos, a veces atormentados por un indisimulado placer culpable, nunca le encuentran una explicación satisfactoria. ¿Por qué tanta violencia? Esa pregunta fue formulada de inmediato cuando el cineasta se dio a conocer por primera vez en el estreno de Reservoir Dogs, hasta el punto de que a los organizadores del Festival de Toronto se les ocurrió la idea de juntar en una conferencia a él y a su amigo Robert Rodríguez, que estaba allí presentando El mariachi, para que ambos se explayaran sobre el asunto. El tema era algo así como "La violencia y el cine en la década de los noventa" y el año era -atención- 1992.

Por improbable que parezca, este virtuoso cineasta ha sido presentado como un auténtico peligro público. Debido al uso de la violencia en sus películas, Tarantino fue acusado de pervertir la mente de los jóvenes, incitándolos a cometer crímenes y terrorismo; de ser un racista, por el vocabulario que contienen sus guiones; de frivolizar con el supremacismo blanco, por convertir la esclavitud en un spaghetti western; de negacionista, por hacer esto último con el Holocausto; y finalmente, tras estrenar Érase una vez en Hollywood, de misógino y fascista, porque, a pesar de que esta es una de sus películas menos violentas, la poca violencia que hay en ella se ejerce sobre las mujeres y los hippies.

Un periodista llamado Roy Chacko, por ejemplo, estableciendo una extraña conexión entre un incidente (real) protagonizado por Uma Thurman en un rodaje y las víctimas (ficticias) de las películas, pidió en The Guardian la "cancelación" del director. Chacko se lamenta de que al personaje de Uma Thurman en Pulp Fiction le claven una jeringuilla cargada de adrenalina en el pecho para salvarla de una sobredosis, sin percatarse de que esta escena podría representar un curioso contraejemplo, y luego, de una manera un tanto contradictoria, reconoce que en el recuento de cadáveres de la filmografía de Tarantino se podrían encontrar también un buen número de hombres asesinados y torturados. En The New York Times, Maureen Dowd se sumaba a la discusión sugiriendo una teoría bastante asombrosa: Érase una vez en Hollywood es, en realidad, la película del movimiento de Donald Trump. Tanto la ideología del presidente como el filme de Tarantino, escribe Dowd, se nutren de la nostalgia. La diferencia es que Tarantino construye su mundo "desde el amor" y Trump, en cambio, construye el suyo "desde el odio".

Para dar consistencia a este discurso, Dowd y otros críticos argumentan que Érase una vez en Hollywood no es sino la elegía del hombre blanco, que observa con melancolía cómo la diversidad (racial y cultural) está amenazando su hegemonía. Que uno de los héroes de la película, interpretado por Brad Pitt, asesinó a su esposa y realiza comentarios despectivos sobre los hispanos. Que se glorifica la masculinidad y se mitifica la figura del macho que encarnaban los actores del viejo Hollywood. Y así, párrafo tras párrafo. De ese modo, estos espectadores desencantados eligen un fragmento de la obra de Tarantino, seleccionando la parte que mejor se ajusta a su interpretación, y luego construyen una versión presentista de su cine. Hubo quienes, lanzándose en paracaídas en plena guerra cultural, salieron del cine satisfechos y hasta empoderados, agradeciéndole a Tarantino su feroz ataque al feminismo y su oportuna reivindicación de los viejos valores.

Pero Tarantino no añora ninguno de esos mundos (el viejo Oeste, el sur de la esclavitud, la Alemania nazi, los años sesenta) sino cómo esos mundos se representaban en una pantalla. Érase una vez en Hollywood es una historia saturada de nostalgia, sí, pero de una nostalgia específica: la del cinéfilo. Los héroes son unos seres imperfectos, moralmente ambiguos y autodestructivos, pero también son actores explotados y menospreciados por una industria que se deshace de ellos cuando sus papeles pasan de moda, especialistas que realizan las escenas peligrosas, estrellitas que subsisten bajo otras constelaciones más poderosas. Y luego está Sharon Tate, que en la vida real fue brutalmente asesinada por la "familia" Manson y que aquí recupera, a través de Margot Robbie, el protagonismo arrebatado. A Tarantino le interesa la venganza del profesional, no la del hombre. El director se inspira en la Historia como fondo para contar su ficción, pero el contexto cinematográfico siempre prevalece sobre el contexto histórico. John Podhoretz sabía que Malditos bastardos no era una película sobre la Segunda Guerra Mundial sino "una película sobre las películas de la Segunda Guerra Mundial". Y puede que el mundo de Érase una vez en Hollywood se construya desde el amor. Pero del amor al cine.