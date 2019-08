A la vista de lo que han dicho y replicado unos y otros, no parece que las polémica acerca de la presencia diputacional en los actos religiosos en honor de la Virgen Peregrina vaya a tener mayor desarrollo. Salvo que alguien se empeñe en elaborar un "relato" -ese estúpido invento para definir la descripción de los hechos al modo que le conviene al relator- de forma que provoque más ruido. Causado en origen, por cierto, desde el Bloque, una de cuyas concejalas en Pontevedra dijo que su organización no acudía a los actos religiosos: es su opinión, y exponerla su derecho, pero está en un error flagrante. Y comprobable.

(En todo caso, y a pesar de que la alcaldesa de Tomiño. por ejemplo, acuda a las Misas patronales en su Concello, el de la capital del Lérez no lo hace, y aunque en las procesiones festivas se vean ediles nacionalistas, todos deberían atender a lo que ha dicho la presidenta de la Diputación, señora Silva. Que, resumido y en interpretación adaptada, consiste en recordar que "éste es un país libre", en el que cada cual puede ir a donde quiera; y convertir ese derecho en crítica o prueba de mejor o peor modo de disfrutar de la democracia es una equivocación rotunda.)

Expuesto lo que antecede, quizá convenga ampliar -desde la opinión personal- un poco la óptica en esta cuestión. Y, sobre todo, reclamar que se tenga en cuenta el peso de las tradiciones, religiosas o no, en la cultura propia de cada parroquia y/o núcleo habitado de este país. Una cultura que contribuye a hacer de Galicia lo que es y que se ha fundamentado casi siempre en el respeto a las libertades de los demás, y que cuando no lo hizo se produjeron tremendas consecuencias colectivas e incluso, también, efectos negativos parciales, incluyendo los datos electorales.

Quienes discrepan con ese punto de vista suelen replicar que España es un Estado aconfesional, que lo proclama así la Constitución -punto en el que, por cierto, concuerdan los más críticos con la Carta Magna y hasta los que se niegan a aceptarla- y que por tanto, las instituciones deben atenerse a aquella definición. Lo cual es cierto, pero cabría interpretar matices: uno, que la aconfesionalidad se refiere a la no identificación institucional con actos religiosos; otro, que es compatible con la presencia individual de quienes participan en ellos.

Por supuesto, eso es opinable también. Como lo sería una crítica porque los actos en los que suelen estar los políticos son en su gran mayoría los pertenecientes al catolicismo. Pero eso no significa tanto confesionalidad cuanto respeto a las tradiciones populares, de las que forma parte la religión que profesa aquí la gente del común. Y no es criticable, como no lo sería que los representantes democráticos acudieran si lo considerasen oportuno, a la práctica de formas de culto protestante, musulmán o hebreo, por citar tres ejemplos más. Diferente es que lo estimasen "útil", pero eso es ya cosa suya. Como cosa suya es reprochar presencias o ausencias a los adversarios en la res publica. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan.

¿No?