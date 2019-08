Sí que te queremos, Loliña

Yo alguna vez escribí de Lola Gabarrón que era como una musa en el mundo de la moda pero a lo mejor eso no da la verdadera dimensión de esta madrileña que otro año más es, en Panxón, fiel a sus vacaciones en Galicia. Yo la recuerdo muy especialmente de aquellos años dorados, allá por los 80, en que la moda gallega lucía en las mejores pasarelas. Le puedes preguntar por ella a Gene Cabaleiro, a María Moreira... a todos los que marcaron paquete en este mundo. Si vas a su currículum te dirá que es periodista y escritora y que de su primera formación universitaria como geógrafa -materia en la que es doctora- descubrió que el cuerpo humano es un paisaje y que como tal puede ser transformado por la indumentaria y el maquillaje. Anteayer se la vio en una peluquería de la Alameda preparándose para la boda de su sobrino Fernando, el 30 en el Tempo Votivo del Mar Panxón y luego en el Pazo de Cea con 220 invitados. Desde el 59, muy niña, empezó a veranear su familia en Galicia y desde el 96 lo hacen en Panxón alquilando varias casas. Yo de Lola, que une a su dulce mirar una sobresaliente condición intelectual, tengo libros en casa, autora de títulos como Piel de ángel, Mil caras tiene la moda, La mística de la moda (finalista Premio Anagrama Ensayo 1989) , Nacidas para reinar (1992)... La estoy viendo en una foto de Instagram hecha ayer en Vigo y quedó su nuevo look fetén. Te queremos, Loliña.

¿Playa? No sin chiringuito

No sé cuántos días habra ido a la playa Lola Gabarrón en Panxón porque este verano no da mucho de sí, pero no creo que le preocupe especialmente porque nuestros buenos visitantes no vienen a buscar sol a Galicia sino otros encantamientos.Yo solo fui una vez y en el otro lado de la ría, ahí por Bueu, más que nada porque estaba ante A Centoleira, en donde tenía prevista comida. Es que, claro, añoro las playas viguesas semidesérticas de mi infancia y juventud, y me gustan muy poco estas casi masificadas que nos tocan ahora, que parecen campos de refugiados. Samil un fin de semana es aterrador. Soy de los que odian la Marbella o Mallorca de las multitudes,como las colas o los tomates de invernadero. ¿Turismo? Depende.

María la catarí, que ya te vi

Pegado a Puebla Sanabria está El Puente y allí estuve en día de feria con el médico residente en Vigo Ángel Prieto, picoteando unos figones con el hermano mayor y su hermana María Prieto "la catarí",simpática dama que en Catar reside con sus hijos y su marido, funcionario europeo allí destinado. Catar no es Madrid, pero hay cosas que compensarán tanto (des)velo.