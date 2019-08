Da esperanza á frustración republicana

Nas eleccións municipais do 12 de abril de 1931, Fábrega saíu elixido concelleiro polo distrito Norte despois de resolver por sorteo o empate a votos co monárquico Jesús Soria González: ambos os dous obtiveran 277 sufraxios. A seguir, foi designado alcalde con once votos polos seus compañeiros de corporación diante da completa abstención dos monárquicos e despois de poñerse á fronte da histórica manifestación que proclamou o novo réxime dende o balcón do concello nun ambiente festivo e sen alteracións da orde pública. Posteriormente presentaría a súa dimisión para facerse cargo da presidencia da Deputación Provincial, da que fora nomeado xestor o 28 de abril. Da súa condición de "home de orde" fala ben ás claras o feito de que diante dos rumores de que ían a ser asaltados algúns edificios relixiosos acudiu en persoa ao despacho do gobernador civil, Joaquín Poza Juncal, para solicitar que despregase forzas da Garda Civil nos conventos dos Paules, Carmelitas e no de Ervedelo.

Con Fábrega, accedía ao concello Eleuterio González Salgado, ao que votaron 215 ourensáns no distrito de Poñente. Na mesma sesión constitutiva se lle encargou unha das tenencias de alcaldía e tamén foi designado xestor na nova corporación provincial. Deste xeito, a serodia integración dos nacionalistas na coalición antimonárquica permitiulles obter nada menos que sesenta e dous concelleiros en toda a provincia. Nas súas intervencións no concello falaba sempre en galego, polo que, por certo, recibiu duros ataques do voceiro socialista local, que chegou a pedir ao alcalde que lle prohibise expresarse "en otro idioma que no sea el oficial de la nación" .

O labor de Fábrega e Leuter na Deputación merecería ser obxecto dun estudo monográfico que vai máis aló das pretensións desta achega, polo que nos limitaremos a destacar os aspectos máis sobranceiros. Probablemente o de meirande transcendencia foi a fundación da Caixa de Aforros Provincial de Ourense, proxecto no cal xa viña traballando unha comisión municipal dende os últimos anos da ditadura de Primo de Rivera. Mais foi Fábrega quen en marzo de 1932 presentou unha moción que foi aprobada pola totalidade dos deputados para que a Deputación apadriñase a iniciativa. Un ano máis tarde aprobáronse os seus estatutos e o 20 de maio de 1933 procedeuse á súa solemne inauguración nuns locais da Deputación. No seu primeiro consello de Administración figuraron, entre outros, ambos os dous personaxes e Manuel Suárez Castro, seguramente o seu máis estreito colaborador daqueles tempos e a quen o unía un íntima amizade persoal.

Non menos importante foi o labor desenvolvido en materia sanitaria e beneficencia -onde o tándem xestionou a primeira dotación de Raios X e Radioterapia para o Hospital Provincial- e educativa -ámbito no que se conseguiu a reapertura da Biblioteca Pública nos baixos da Deputación e a ampliación da Escola de Artes e Oficios-. Os propios militares rebeldes, ao informar sobre a súa actuación política, tiveron que recoñecer o bo facer do farmacéutico cando aludían ao elevado espírito de xustiza que presidiu o seu traballo e o desinterese con que actuou ata o punto de renunciar ás dietas que lle correspondían en favor da Beneficencia Provincial.

Aínda meirande transcendencia pública tivo o seu traballo a prol da continuación das obras do ferrocarril, paralizadas ao pouco tempo de se proclamar a República, e no que tamén Leuter tería un destacado protagonismo como secretario do comité pro ferrocarril: de feito este último foi, xunto con Basilio Álvarez e Otero Pedrayo, o primeiro en tomar a palabra respecto desta cuestión nun acto de reafirmación republicana e galeguista ao que seguiu unha improvisada manifestación de protesta que confluíu sobre o Goberno Civil a mediados do mes de xuño. Fábrega Coello, presidente do devandito comité, foi tamén dos primeiros en sumarse á proposta de que todas as autoridades que desempeñasen algún cargo por nomeamento do Goberno presentasen a súa dimisión se non se conseguía a continuación das obras, a xulgar por un telegrama remitido polo gobernador civil ao ministro de Fomento. De forma paralela, nun exercicio de unidade de acción entre cidadáns e políticos sen precedentes, as sociedades e sindicatos organizaron grandes mobilizacións nas que se chegou a reclamar a proclamación do Estado Galego. De feito, aproveitando unha concentración de protesta, un grupo izou a bandeira galega no concello na madrugada do 25 de xuño, declarando constituída, máis que nada de forma simbólica, a "República Galega".

Un día máis tarde, na magna asemblea celebrada na Alameda, o presidente do Centro Obreiro leu as conclusións que haberían de constituír as "bases" para unha actuación conxunta de Galicia ante o problema da suspensión das obras: ademais do retraemento electoral e da dimisión de todos os cargos representativos de concellos e deputacións e dos galegos que ocupasen cargos no Goberno, ameazábase coa baixa en todos os tributos do Estado e o boicot a cantos representantes daquel visitasen Galicia, ademais de solicitar o apoio aos presidentes das sociedades obreiras de Galicia e Sanabria. O 27 de xuño, véspera da xornada electoral, declarouse o paro xeral en Ourense e foi asaltado o Goberno Civil. O conflito manteríase nada menos que ata marzo de 1932, cando o Goberno claudicou e habilitou os créditos que permitirían a continuación dos traballos.

Mais retornando ás cuestións de índole política, habería que dicir que unha vez proclamada a República resultaba inevitable que os partidos tomasen o relevo das plataformas partidarias co fin de que o panorama político estatal clarexase con vistas ás eleccións Constituíntes. O día 15 de abril de 1931, o Partido Nazonalista Republicano de Ourense (PNRO) publicaba un manifesto no que facía votos a prol da República federal, unha avanzada autonomía, a cooficialidade entre galego e castelán e a fórmula de "a terra para quen a traballa" como ideal para a resolución do problema agrario. Un mes máis tarde a FRG aínda falaba de elaborar unha candidatura conxunta para estes comicios, pero enseguida os radicais anunciaron que presentarían unha lista propia e os radical-socialistas non tardaron en facer o propio. Daquela, os representantes ourensáns nos seus órganos de dirección, entre eles Luis Fábrega, dimitiron dos seus postos na FRO a mediados de xuño, aínda que esta non as aceptará. Con todo, os corenta e un votos obtidos a favor da súa continuidade fronte aos trinta e catro en contra constitúen unha boa mostra da división existente xa entón.

A principal preocupación dos partidos pasaba daquela pola consolidación das súas febles estruturas organizativas. No que atinxe aos radicais, a principios dese mes de maio nomeouse unha comisión destinada a reorganizar o partido na provincia da que formaban parte algúns históricos lerrouxistas como H. S. Luengo, P. Príncipe, S. Fernández Fueyo, Leopoldo Arias, Antonio Buján e o propio Fábrega, mentres Basilio Álvarez percorría con Emiliano Iglesias a Galicia meridional buscando reverdecer os seus contactos coas antigas agrarias. O partido beneficiouse da incorporación de vellos notables procedentes do monarquismo entre os que figuraba a plana maior dos liberais, encabezados polo avogado Fernando Ramos Cerviño e Ático Noguerol. O primeiro xa fora elixido deputado polo distrito da capital en 1919 logo de saír vitorioso no seu enfrontamento co seu antigo xefe de filas, Vicente Pérez, e, unha vez proclamada a República, non dubidou en aconsellar aos seus seguidores que se integrasen no partido comandando por Lerroux: José Rodríguez Bouzo, Rogelio Núñez de Couto, Pío Ramón Ojea, Juan Antonio Méndez Aguirre, Castor Eire Santalla ou José Gómez García foron algúns dos máis sobranceiros persoeiros que deron o paso do avogado ourensán. Do éxito da estratexia falan os noventa e tres comités que a dirección do partido radical aseguraba ter organizados por toda a xeografía provincial cara xuño de 1931. Precisamente a mediados deste mes, Fábrega foi designado representante provincial do partido diante do Comité Nacional.

Outro tanto fixeron os homes do PRRS, cuxo domicilio social estaba no antigo Centro Obreiro da Praza do Cid. A Asemblea provincial do 10 de xuño elixiu un novo comité executivo no que ademais de Alfonso Pazos figuraban nomes como Secundino Couto, Jacinto Santiago, Felisindo Álvarez Xesteira e Antonio García. Pazos integrouse, ademais, no secretariado de nove membros electos pola mesma, tendo ao seu cargo as cuestións relativas a Administración Local e Provincial. Pola contra, Pazos non formará parte da directiva da agrupación local da capital, malia que fora designado delegado no Congreso estatal que o partido celebrara a finais do mes de maio en Madrid. Respecto ao PNRO, no que militaba González Salgado, o máis sobranceiro son os mitins de afirmación que celebran -e nos que o mestre ten un papel protagonista- por diversos puntos da provincia na procura de consolidar o partido. Mais tamén aparecen as primeiras diferenzas internas, das que constitúen unha boa mostra o abandono de Leuter da redacción do semanario El Heraldo de Galicia, voceiro oficioso dos ourensáns, ao parecer desconforme coa liña cada vez máis conservadora que lle imprimía Ricardo Outeiriño, o seu director, que mesmo prodigará as súas críticas contra republicanos como Fábrega e Pazos, aos que acusan de non tomar a palabra no Parlamento.

De feito, os comicios constituíntes xa consagraran de xeito irreversible a división dos republicanos e os nacionalistas coa presentación de dúas candidaturas separadas: por unha banda os radicais e os seguidores de Azaña e por outra socialistas, radical-socialistas e galeguistas. Os primeiros presentaron unha lista composta por seis radicais ( Edmundo Estévez Álvarez, Eloy Luis André, Antonio Buján, Basilio Álvarez Rodríguez, Justo Villanueva Gómez e o propio Luis Fábrega Coello) e un membro de AR ( Manuel Martínez Risco). A segunda estaba formada por tres representantes do PRRS ( Alfonso Pazos Cid, Manuel García Becerra e Anselmo López García), Otero Pedrayo e Vicente Risco en representación do Partido Nazonalista Republicano de Ourense e dous do PSOE ( Manuel Suárez Castro e o avogado ferrolán Alfonso Quintana Peña). Os resultados supuxeron un notable éxito para os seguidores de Fábrega -o máis votado de todos os candidatos con 41.327 sufraxios-, que se fixeron con tres actas -ademais de Martínez Risco-, aínda que os seus aliados/rivais alcanzaron nada menos que catro, entre elas unha para Alfonso Pazos, que, con 31.464 sufraxios, foi o cuarto candidato máis votado en toda a provincia.

Este crecemento electoral corre paralelo a un intento de fortalecer a estrutura organizativa dos partidos. Os radical-socialistas beneficiáranse sobre todo do seu acceso ao poder en contados concellos nos que ao proclamarse a República eran a principal forza republicana organizada ou captaron a antigos notables locais en busca de acomodo.