Unha cita coa historia en Doade

O vindeiro día 24 de agosto, sábado na contorna do Museo Etnográfico Casa do Patrón terá lugar un acontecemento histórico: a vixésima celebración consecutiva da Malla Tradicional de Lalín, unha edición realmente extraordinaria, tanto na calidade e amplitude das exposicións e das recreacións contidas no seu programa, tratando de acadar a excelencia, como na contorna natural extraordinaria co que este lugar nos agasalla, que loce máis verde ca nunca, na sesión vermout amenizada polo excelente artista ourensán Marcos Pardo, no posterior e concorrido xantar de confraternidade, como pola tarde na V ruada da Malla, a partires das 16:00 horas ata o anoitecer, que contará coa participación de nada menos que 8 agrupacións musicais da zona e como colofón, a actuación estelar do grupo folclórico de Vigo, "A Roda".

Dende a Casa do Patrón, queremos agradecer o traballo que cada ano nos veñen achegando os veciños das 11 parroquias lalinenses que levan participado activamente nas diversas edicións, así como o incondicional apoio de socios, colaboradores e amigos do Museo, habitantes de Lalín e da Comarca de Deza e dos centos de visitantes que nos acompañaron en todas estas mallas, así como aos Organismos Públicos (Xunta, Deputación e Concello) pola colaboración prestada. A todos eles lle debemos este éxito compartido, continuado e sostible durante dúas décadas.

E para que este gran traballo comunitario sexa oficialmente recoñecido dun xeito oficial, procederemos á inmediata solicitude de catalogación da "Malla Tradicional de Lalín" como "Festa de Interese Turístico de Galicia", por estimar que reúne con creces todos e cada un dos requisitos esixidos a tal fin na normativa vixente, converténdose nun aliciente turístico máis para visitar o noso pobo.

Tamén quero agradecer profundamente o gran interese e a excelente acollida que está ter entre a poboación local a edición do libro conmemorativo deste aniversario, titulado "Unha cita coa historia: 20 anos de Malla Tradicional en Doade (Lalín)", obrando xa no poder dos veciños preto de 700 exemplares da mesma en apenas un mes dende a súa presentación o pasado 16 de xullo, tendo pensado esgotar as existencias o propio día da Malla. Todo un exemplo de apoio, solidariedade e valoración positiva da nosa labor. Serva de invitación para todos eles o programa da XX edición especial da Malla deste ano, contido nas páxinas finais desta pequena pero densa obra, que non ten desperdicio e está destinada a toda a xente humilde para que teña a ocasión de comprobar "in situ" a realidade e importancia histórica dos variados temas tratados nas súas 70 páxinas, ilustradas con máis de 300 fotos a toda cor e varias láminas de dous extraordinarios pintores: Miguel Angel Martínez Coello, de Ourense e Sé Senande, de Lalín.

A sorte está botada: todo está preparado para a gran festa das xentes do noso campo, organizada con moito esforzo, traballo e ilusión por persoas da aldea que, coma eles, temos na máis alta estima o impagable legado dos nosos antepasados. Tan só nos queda facer un chamamento á asistencia masiva de tódolos veciños e visitantes do Deza a este gran evento cultural, etnográfico e festivo da nosa terra, gozando dunha insuperable contorna natural nunha xornada que promete ser soleada, e pregar que a forza e a sorte nos acompañen a todos neste día tan sinalado da gran Malla do centro de Galicia.

* Presidente do Museo Etnográfico Casa do Patrón.