Odilo Barreiro, afortunado en el juego por una vez

En el sorteo de la Feira do Mel, el edil Odilo Barreiro resultó agraciado con la gran cesta de quesos, miel y vino. Ante los apicultores y Aspas, no se creía que se cantase uno de los números que tenía. El público presente no perdió la oportunidad de gastar bromas acusándole de tongo pero el concejal aseguró que era la primera vez en su vida que ganaba algo, entre risas de los presentes y del propio futbolista del Celta. Estamos seguros de que el próximo año será el concejal más entusiasta a la hora de defender la celebración de la segunda edición de este evento. Eso sí, no sabemos si en vez de los productos gastronómicos prefería el premio de la camiseta firmada por Aspas. Eso es algo que solo puede responder él.

Moaña en la Festa da Malla

La alcaldesa de Moaña aprovechó sus vacaciones para visitar la Festa da Malla del Concello de Meira, junto con representantes de la comisión de fiestas de la parroquia moañesa homónima. Sigue en marcha el hermanamiento.