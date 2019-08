Cuatro Cosas

- Lo que faltaba, fratres: le cuenta a avecilla un petrucio de las relaciones hispano/portuguesas que por si no había bastantes problemas con el combustible aquí –el lobby patronal en los surtidores, los precios a voluntad en ausencia de Competencia, que lleva de holidays varios años ytalytal–, llegó la folga lusitana. Que provocó colas kilométricas en este lado de la raia y los consiguientes perjuicios para los usuarios. La postura oficial del Gobierno, a falta de que hable domine Losada, es que allí Costa, Costa, ra-ra-ra. Pero aquí el boss es Sánchez. Jo.

- Conste que, y eso hay ya quien lo sospecha, no parece que Nueva Moncloa se plantee siquiera una acción de información acerca de los espectaculares logros que la política de Lisboa está produciendo en la región Douro. Y menos aún piensa en consultar a Bruselas, como hizo la Xunta, acerca de si la normativa comunitaria se cumple o hay margen para interpretarla. Avecilla oyó que la sintonía actual Lisboa-Madrid es buena, aunque no tanto como gustaría al 13 de la rue de Ferraz. Por eso la consigna es "totus tuus, fratres". Uyuyuy...

- Este asunto de la liaison se analiza desde diferentes vertientes en casi todas partes. La excepción más sonada es el Miguelato, supuesto paridero de ideas para el PPdeG y que lleva tiempo, desde que el emir licenció a sus mujaidines, sin comerse una rosca ni aportar al que aún es primera fuerza política gallega una sola iniciativa digna de considerarse. Anacleto, que conoce bien el paño, insiste en que como vayan a las autonómicas con ese grupo, lo único que podrán ganar es el jubileo. Y eso si no lo empatan en el último minuto, que nunca se sabe. Ojito...

- Un aspirante a espía, que está haciendo prácticas con Anacleto, narra que en ese mundillo casi todo el mundo sabe que la ventaja que el norte de Portugal está obteniendo sobre Galicia va a ser un dato que la oposición, sobre todo la soeciata, utilizará –y exagerará– en las próximas elecciones autonómicas. Algo que, cuando se lo cuentan a los zapadores y alquimistas de la corte, parece no interesar a sus responsables –je...– que siguen anclados en la tesis oficial de que todo lo que no les gusta es un TBO de los plumíferos asilvestrados a sueldo del rojerío: igualico, igualico que en los tiempos del abuelico. Por eso pasa lo que pasa. Y que pasará. ¿Capisci...?