Sobre padres, hijos e identidades

Los padres de Michael Brendan Dougherty se conocieron en Irlanda. La madre, estadounidense de ascendencia irlandesa, regresó a su país; su padre, irlandés, decidió permanecer en el suyo. Dougherty se crio con su madre soltera en la casa de sus abuelos, situada en una zona residencial de Nueva Jersey, y solo veía a su padre una vez cada tres o cuatro años, cuando éste viajaba a Estados Unidos y se quedaba allí unos días, en ocasiones tan solo unas horas, pasando un tiempo con su hijo. Dougherty aprovechaba entonces para enseñarle orgulloso su nueva Nintendo, explicándole para qué servía una videoconsola; su padre le hablaba de su primo Darragh, a quien algún día conocería; la madre, por su parte, recordaba sus aventuras en su Mercedes de los años setenta, la época en que los padres de Dougherty se enamoraron. Los tres paseaban por las confortables calles de Halcyon Park y cenaban juntos en restaurantes. Luego jugaban a tirarse bolas de nieve. En familia. Y finalmente llegaba el momento del adiós. La escena, dice Dougherty, siempre era la misma. "Tú te ibas; yo lloraba".

Además de la distancia y la incomunicación, el hecho de que su padre se casara y tuviera tres hijos con otra mujer en Irlanda, hizo que Dougherty dejara de mantener viva la fantasía de la reconciliación familiar ("soñaba con que encontrarías un trabajo en América, pero la esperanza se extinguió y desde entonces no volvería a engañarme a mí mismo") y acabara mentalizándose de que tendría que crecer sin su presencia. "¿Quién eras tú? La persona que me escribía para contarme las novedades de una casa en la que yo ya no jugaba ningún papel". La madre, con el "corazón roto" y todavía enamorada, se esforzó para que Dougherty fuera consciente de sus orígenes, inyectándole, según él, un "nacionalismo peculiar"; lo llevó, de niño, a festivales de cultura irlandesa (feiseanna), en los que ella solía ganar premios cantando viejas baladas, y a los bares de Boston, donde depositaba dinero en unos gorros cuya colecta iría supuestamente destinada a las viudas de Belfast. Antes de cumplir los cinco años, Dougherty escuchaba sus cuentos en gaélico y poco después, ya matriculado en una escuela católica, aprendió la "heroica" historia del pueblo irlandés. En aquella historia, por supuesto, no cabían los matices. Estaban los británicos, con su colonización y su imperialismo, y los irlandeses, con sus rebeliones y su resistencia. Estaban los "usurpadores protestantes" y los "mártires" del Levantamiento de Pascua. Estaba el autoritarismo de una potencia opresora y la melancolía de la poesía de Yeats. Estaba la poderosa y vieja monarquía y una nación herida y resucitada.

Años más tarde, Dougherty visitó el país de sus ancestros y puso su identidad heredada frente al espejo del producto original. De ahí surgió el reflejo de un turista que había confundido el kitsch de un folclore importado con el auténtico adoctrinamiento del nativo. Él era más irlandés que los irlandeses. Y esa isla era un territorio extraño. Un país moderno, antaño poblado por vikingos, que cedió su soberanía a una organización supranacional dirigida por burócratas llamada la Unión Europea y que ha descriminalizado el aborto y legalizado el matrimonio homosexual. Defraudado por la inconsistencia del mito romántico, Dougherty se distanció durante un tiempo de la patria de James Joyce. Pero cuando nació su primera hija, reflexionando sobre las raíces familiares, se vio a sí mismo en un futuro haciendo con ella lo que su madre había hecho con él; estudió gaélico de nuevo y leyó mucha literatura e historia irlandesa (la Independencia, la Gran Hambruna, el IRA y el conflicto de Irlanda del Norte, etc.), incluyendo a la escuela revisionista que pretende desmontar la versión que él había asimilado cuando era joven, mientras le escribía unas cartas a su padre, recopiladas ahora en un libro conmovedor titulado My Father Left Me Ireland, con la intención de transmitirle el significado de su ausencia.

Sin embargo, esta obra epistolar no solo versa sobre una complicada e iluminadora relación paternofilial; también es un ensayo acerca de la identidad, la familia, la historia y el nacionalismo. Este último, en palabras de Dougherty, "no emerge de la enloquecida convicción de que la nación a la que uno pertenece es la mejor en todos los sentidos, sino de la aterradora sensación de que las autoridades no se están tomando la nación en serio". El libro es un elogio a la tradición, o, más bien, a la invención de la tradición. Una tradición que no heredó de su padre sino, paradójicamente, de su madre. Un alegato a favor de la comunidad imaginada. Una comunidad en la que Dougherty no nació y nunca vivió. A medida que, a través de la lengua, los libros y la música, Dougherty iba recuperando su identidad irlandesa -convirtiéndose casi en un especialista en el asunto-, comenzó a recuperar también, en cierta manera, a su padre, comprendiendo mejor su abandono o, al menos, proporcionándole un sentido, al integrarse intelectual y voluntariamente en la genealogía de su progenitor.

De un modo poco convencional, Dougherty, periodista conservador de la National Review, podría estar proponiendo, a la contra del movimiento ideológico con el que se identifica, una suerte de multiculturalismo "benigno", en el cual la tradición mayoritaria (estadounidense) coexiste pacíficamente con las tradiciones minoritarias (irlandesa, africana, asiática, judía, árabe, etc.), en el que las llamadas "políticas de identidad", en vez de utilizarse como estrategias electorales de división, se convierten en herramientas de conocimiento para enriquecer la historiografía de un país de inmigrantes. Que las naciones no son realidades naturales, salvo en los textos, mediante los cuales uno puede fantasear con las antiguas glorias colectivas y resarcir sus heridas personales, dejando que los estados se limiten a proporcionar bienestar a sus ciudadanos y reflejen las necesidades de su presente. Aunque sospecho que esa no es la intención del autor y que la identidad que este dice poseer, como prueba su libro autobiográfico, no es solo el resultado de una vida, sino, sobre todo, la suma de un montón de textos.