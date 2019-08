Máis Mestre

Pier Paolo Paslini, nunha reviravolta da súa vida, notou que lle faltaba algo. El era director de cine, poeta, novelista tan recoñecido coma odiado e rexeitado por una certa Italia. Faltáballe en Roma, o reto-románico, na súa forma friulesa. A nai de Pasolini faláralle a el sempre en friuliano. E Pier Paolo rompeu a facer poesía en friulano. "Co son honrado das antigas falas": citemos Otero Pedrayo. Acórdame isto sendo o libro acristalado de Juan Carlos Mestre, 200 gramos de patacas tristes, Espiral Maior, Alba Longa, so a dirección de Miguel-Anxo Fernán-Vello, A Coruña, 2019.

Artista plástico, escritor en prosa e en verso, mestre acadou os premios literarios máis altos de España, como é do caso do Nacional de Literatura ou das Letras de Castilla-León. Juan Caros Mestre (nado en 1957 en Vilafranca do Bierzo) notou un día a falta de algo. E o que lle faltaba era o canto dialectal do reiseñor das beiras frondosas dos ríos Burbia e Valcarce. Veleiquí que se nos amosa como escritor galego e berciano pleno no libro que vimos comentando. El está escrito nun galego rico e común, na maior porción do seu léxico e xiros.

Pero ás veces, Juan Carlos, como quen quer deixar unha marca destinada á permanencia, ofrécenos discretamente termos que só poden ser bercianos ou da veciñanza courelá ou valdeorresa máis compartida a unha eoutra banda das fronteiras provinciais que escartelaron o Reino, como sempre dicía Frei Martín Sarmiento. Escribe Mestre a verba "sufreiro" e sitúao no sitio debido e ben clarífico. O sufreiro, a partir de agora, para min e outros será un segundo nome, ou un primeiro, do "sobreiro". E así unhas cantas veces, que nos ilustran e aledan a lectura. Este, por veces, non é un libro amábel nin compracente. Todo o contrario. A sombra do terror, dos crimes franquistas, enche o poema en prosa ou a metopa literaria. Algo nos di que o discurso flúe referido ás víctimas e. Ao lonxe, a figura armada do comandante Girón déixase adiviñar. Hai retratos e hai caricatura. A arte da caricatura, por Castelao.

Pero esta intensidade crítica e esquemática pode acadar niveis de caracteroloxía. Unha boa galería de prototipos podería escolmarse no libro 200 gramos de patacas tristes. A mellor propiedade e mais valiosa dun autor individualmente considerado, e non visto a través do prisma deformante do sistema historicoleiterario, é a de ser bon cazador. Cazador de asociacións inagardadas, quero decer. Tanta sorpresa contén este libro que decontado nos mergulla no illó das relacións oníricas máis dorosas. "O xastre dos Piollos" era un xefe de Falanxe. A capacidade de debuxar retratos de criminais comestos polo odio político ponme en relación Mestre con partes de Lobo Antunes. Vaian lendo.