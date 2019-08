El emblemático colegio se reimpulsa

El Diario Oficial de Galicia nos dio el pasado viernes un soplo de esperanza al anunciar que el Colegio San Narciso inicia una nueva etapa con cambio de titularidad a favor de "Seimarín 2019 S.L." lo que conllevará también relevos importantes en las personas que actualmente lo dirigen y recibieron de los Padres Paúles el tesoro de cien años de docencia en Marín que dieron para educar a miles de alumnos y alumnas no solo de esta villa sino de todo el entorno, no en vano, durante muchos años llegó a tener un internado de cientos de alumnos y dio solución real a otras tantas familias en tiempos de emigraciones y ausencia obligadas. La Xunta, por esta orden, autoriza el cambio de titularidad que, explícitamente "no afectará al régimen de funcionamiento del centro y lo obliga al cumplimiento de la normativa vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando tenga que modificarse cualquiera de los datos que señala la propia orden. Siendo así, y con el nuevo curso ya a la vista, el Colegio San Narciso parece retomar la línea de eficiencia de la que gozó durante tantas décadas y ya se han puesto en marcha obras de restauración y mejora de los edificios que lo conforman y demás elementos de carácter complementario. Quienes hemos pasado la vida (un servidor más de medio siglo entre estudiante y docente), vemos, por puro sentimiento, con satisfacción la novedad. Que sea para bien.

