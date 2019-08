Una huida sin éxito alguno

Huí de Vigo en busca de paz para este fin de semana. Los últimos diez días había aumentado entre opíparas comidas mi volumen abdominal y mi cuerpo pedía un descanso. Se lo dije a Jaime López "Capitán" y se unió a mí: "¡Me voy contigo, te llevo allá donde vayas, no salgo de enchentas veraniegas y encima mi amiga Ana Baraciña (por no decir otros) me lía y estoy ya mayor para seguir su ritmo!". Salimos el jueves en dirección Salamanca como "fuxidos" pero nuestro apetito nos obligó a parar en El Empalme, entre Mombuey y Rionegro, una edificación de una sola planta bastante desvencijada, uno de los restaurantes españoles donde mejores setas se preparan. El matrimonio compuesto por Gloria Cortés y Elías Martín, dejaron "El Zaguán" en San Sebastián para montarlo con un pequeño comedor, una gran barra en el bar donde además hay también mesas y tres personas: el matrimonio y su hija, que les ayuda? La lista de espera es larga. No había setas por la temporada, pero tampoco sitio. Nos fuimos a Tábara y comimos en El Roble, una excelente carne él, yo una excelente trucha con jamón. Cayó una botella de un buen Toro. Llegamos a Salamanca y alguien nos planteó una cena junto al río, en el Barbacoa de Miguel. ¡Qué excelentes parrochiñas a la brasa! Luego, un gintonic en la Plaza Mayor, Pero ¿de qué huimos? ¡Si nos han liado para una fiesta flamenca!

Tony y Roma, en la playa

"No sé en qué habrá afectado la lluvia al Marisquiño pero si no estuviera a cientos de kms hoy, tras visitar ese festival deportivo me iría a la atardecida a Mondariz Balneario, picoteando algo antes en "La del Río", de Iván y Esther, para luego ir a ver y oír a Tony Lomba a ese bar de la playa fluvial Ceo en Mondariz. Luego, para no conducir, dormiría en el hotel de Amalia Gallego, que es ese Balneario de Mondariz del que lleva la Comunicación. Sé que en el café bar de Ceo, en Puente Romano Cernadela, actuó en julio Nunes da Bahía y en agosto Miguel Iglesias, Frans Bandfield con David Cocón... Pero hoy le toca a mi amigo Tony Lomba, que es diversión asegurada, a las 22 h. ¡Y me acabo de enterar, tarde, mal y a rastro, que mi querida Roma actúa a las 21 h. en La Conservera de Patos! . ¡Pero estoy lejos!

Entre Moaña y Bueu

Y aún suenan los ecos del festival SonRías Baixas de Bueu, tres días y tres noches de música, gastronomía y playa con acampada propia, y ya está cerca el III Festival de Jazz de Moaña, el 13 y 14 de agosto. Será en la arboreda de la Xunqueira, un marco incomparable donde se podrá disfrutar del mejor jazz gallego, nacional e internacional según dicen los organizadores. Si mienten, que los dioses los confundan y si dicen verdad que los bendigan. Andrés Carbalho Group, Kurt Rosenwinkel Standards Trío, Xan Campo trío y Mayite Alguacil Cuartet se repartirán los buenos oficios jazzísticos.

Y un consejo saludable

Y yo, que huí por unos días de las francachelas y glotonerías que me desbordaban en Vigo, acabo con un consejo: Que el manjar moderado y la bebida templada conservan la vida con buena salud y, si das comida a un amigo, no seas excesivo porque dar comida que mate, lejos está de ser regalo que acaricie. Amén.