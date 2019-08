Aquel barrio de Casablanca

Acabo de leer un entrañable texto sobre nuestra historia local escrito por Rafa Cid, el que durante tantos años seguíais en nuestro periódico coordinando el suplemento sobre el mundo del motor. Cid habla del vigués barrio de Casablanca, cuya columna vertebral era la calle Ecuador pero que implicaba aunque no en su estado actual a Venezuela, Capitán Cortés, Paraguay, Vázquez Varela? al que le llevó a vivir de niño su familia aunque naciera en el Seijo. Rememora Cid no pocos nombres de aquella infancia por esas calles, como Carlos Rodríguez, hijo del más adinerado del barrio, Fernando Rodríguez, padre de otros seis hijas porque entonces parir era patriotismo y no había tele. Nombres como Ventura Pérez Mariño (Venturita, un niño entonces de rizados cabellos), Luciano Criado, los Recaman, Rubén Losada (el del Goya) con su esposa Pilar y tres hijos pequeños, Daniel Quintas, los Estévez, los Quicler? desfilan por esta microhistoria de la ciudad que Rafa Cid sitúa a partir de los años 50 y que él vivió desde su casa junto al cine Ronsel. Una deliciosa narración apta para que los jóvenes sepan lo que hubo por allí y los mayores lo recuerden, y que quizás veáis muy pronto en las páginas de nuestro periódico en toda su extensión. Aquellos tiempos en que los niños jugaban en las calles a indios y vaqueros y no en casa, como ahora, entre consolas, tablets y microchips.

Del Marisquiño al Courel

"¿Qué hacer este fin de semana? En Vigo tenemos la genial propuesta de O Marisquiño, aunque esos deportes se nos escapen de nuestras costumbres a los que disfrutamos canas, por su carácter netamente juvenil. Vigo se verá invadido de gentes sanas, frescas, deportivas, así que a lo mejor algunos vamos a considerar la propuesta de los conciertos Courelson en el Courel, para disfrutar hoy mismo del Alejandro Vargas Trío en la Aira do Quintairo, yendo hasta Paderne. En medio de la naturaleza, siempre que la lluvia nos respete a los del Marisquiño y a los que huyamos (si es que huimos) a la sierra do Courel y Novoneyra.

Valenzuela, que ya grita 90

Tengo en cartera una cita que no acabo de cumplir con José Eduardo Valenzuela, que vive en Madrid pero pasa los veranos en Vigo. Ahora tengo delante su libro " Grita cuerpo, mis ochenta", que me encantó leer y publicó en 2010. Pasó el tiempo muy rápido, dejó los 80 atrás y ahora tiene 91 tacos que lleva con mucha soltura aunque, claro, su movilidad corporal no sea la de un deportista de competición. Recuerdo que publicó allá por 2015 la obra teatral Coré, que se suma a las novelas " Como a dos voces" y "S obre viejos veranos" que salieron en los 80 una y estrenando los noventa la otra, por no hablar de alguna obra aún inédita. Sin olvidar su "Ay, Ourense, Ourense" que en 2006 le publicó el Ayuntamiento de esa ciudad en que vivió e hizo grandes amigos como el poeta Valente. La suya, una larga memoria.

Y Amado Ricón que se fue

Y a última hora me entero del fallecimiento de Amado Ricón, ex alcalde de Redondela, con el q ue tuve la suerte de compartir momentos de vida y de hacerle sus Memorias.