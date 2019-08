¿La revolución televisiva del verano se llama Canal Calle. Emite en abierto, no hay que suscribirse a ninguna plataforma, ofrece contenidos en directo, renueva su parrilla a diario, cada usuario puede tomar decisiones sobre argumentos y giros de guion, proporciona sensación envolvente en 3D, es gratuito, interactivo, cardiosaludable y su nivel de emisiones de CO2 es de cero. Como la competencia televisiva es feroz, aquí les damos alguna clave para disfrutar de Canal Calle.

Debemos ser ágiles desde el principio. En cuanto empiece ese concurso tontorrón para las tardes de verano y La 1 pregunte "Juegas o qué", nosotros debemos dejar el "juegas" y elegir el "qué". Así que apagamos la tele y nos vamos a dar una vuelta. Cuando Màxim Huerta nos ofrezca su "A partir de hoy", Diego Losada su "España Directo" y Quico Taronjí su "Aquí la Tierra", optaremos por "A partir de ahorita no más sin intermediarios", "España directísimo" y "Aquí la Tierra bajo tus pies, el agua fresca a la piel y el aire libre en los pulmones", todos ellos en Canal Calle.

Luego solo hay que dejarse llevar. El docu-reality "Siete días sin ellas", en el que unas mujeres dejan su hogar y su trabajo en manos de los hombres, debe sustituirse por el requete-reality "Siete días sin ellas, sin ellos y sin mí porque me las piro", en el que dejamos que allá se las arreglen entre ellos y ellas. "Hoy no, mañana" se sustituye por "Mañana no, hoy", "Comando al sol" por "Me voy a dar una vuelta bajo la Luna que al oscurecer refresca un poco", "Más vale tarde" por "Lo prefiero ahora mismo" y "Viajeros Cuatro" por "Viajero uno, yo mismo, que ya me voy y te dejo en San Antonio, tu mañita no te la puedo quitar, hay momentos que pareces el demonio cuando mueves la cintura pa' bailar", programa al que Canal Calle pondrá sintonía de Flaco Jiménez o de Los Lobos, según prefiera cada uno.

Y recordemos que para ver Canal Calle no hay que resintonizar el televisor, basta con resintonizar con la vida.