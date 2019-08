Más que toros

Desde el fin de las Fiestas de San Fermín TVE es un aburrimiento. Desde el chupinazo hasta el "Pobre de mí" mola ver La 1 porque es súper emocionante lo de los encierros y todo eso. Levantarte y, en vez del tostón de las noticias de la mañana, encontrarte con cientos de personas jugándose la vida es maravilloso. Los cenizos se quejan, pero, vamos a ver, ¿queremos promocionar el turismo en España o no? ¿queremos potenciar nuestras tradiciones o no? ¿queremos una tele entretenida que emocione y sorprenda o no? Pues que se note.

Lo que tiene que hacer TVE es mantener el nivel de los Sanfermines todo el año. Al menos durante el verano sería facilísimo. Hay multitud de fiestas patronales por toda España con suficientes actividades peligrosas como para rellenar de retransmisiones en directo toda la programación. Hasta se puede pedir la colaboración de la audiencia para que explique a TVE cuáles son las barbaridades que se hacen en su pueblo. Buenos somos nosotros para eso. ¿Se están acordando ahora de las bromas bestias que gastaban en el pueblo de Gila? Yo también. Menuda mina.

Imaginen el anuncio: "¿Hay en las fiestas de tu pueblo tradiciones peligrosas, costumbres estúpidas, actividades insensatas? ¡Ponte en contacto con TVE! ¿Se suben los mozos del pueblo -y ahora también las mozas- a lugares peligrosos? ¿Se tiran por sitios por los que sería mejor no hacerlo? ¿Estallan petardos enormes donde hay mucha gente? ¿Tiran cosas que pueden hacer daño a alguien porque ya lo hacían en el s. XV? ¿Levantan pesos descomunales que no admitiría ningún convenio laboral porque eso es muy bonito y lo más grande que hay? ¿Sueltan toros, vaquillas o animales peligrosos entre las personas como se hizo toda la vida de Dios? ¡Llama a TVE! ¡Queremos que tu pueblo salga en la tele haciendo el bestia! ¡Queremos que los encierros de los Sanfermines no sean la única insensatez que se promociona con dinero público! ¡Queremos una tele mejor para ti!".