El "Pan de Bruja" de Noela

Conocimos a Noela Fernández Albor hace un mes, cuando presentó en Vigo su libro " Pan de Bruja" en el Vitruvia Café. Es la nieta de Fernández Albor, médico y ex presidente de Galicia, gran amante de la literatura, que siempre la animó a que escribiera y se interesaba por sus escritos, especialmente por sus poesías. El abuelo estaba casado con Asunción Baltar Tojo, nieta de Ángel Baltar, cirujano y amigo de grandes plumas de la literatura gallega como Rafael Dieste y Castelao, con el que entabló entrañable relación familiar tras una operación que le realizó en 1911. Noela vive en San Francisco desde hace 10 años. Está casada con el cantante de la banda indie The Dodos con el que tiene una hija. A su marido lo conoció en Madrid mientras ella trabajaba de redactora en Vogue, trabajo y ciudad que abandonó para irse a vivir con él a la ciudad del Golden Gate. Tras unos años en el duro mundo de las startups de San Francisco decidió buscar un trabajo menos estresante para cumplir su sueño: escribir una novela. Y así, recordando las historias que cuentan las viejas gallegas, surgió Pan de Bruja, su antídoto contra la morriña. A Xiana, su hermana, la conocí de cuando me grabaron para Historias Mínimas de Tamboura Films. Bióloga de la conservación y ambientóloga, está volviendo al mundo de la defensa del medio ambiente. ¡Qué bonita historia! Espero su libro

Hoy, de misterios, en la TVG

Aviso a los que gustáis de programas de misterio. Me cuenta Fernando Magdalena que Carlos Gabriel Fernández y Miguel Pedrero, estrenan programa en la TVG, hoy a las 22,50h. . Se titula "Milenio" (como el programa emitido durante 20 años en la Radio Galega). Han sido muchos meses de rodaje, obteniendo testimonios de primera mano de toda clase de sucesos anómalos ocurridos en Galicia. Para este programa han trabajado codo con codo con Volcán Producciones, y con el apoyo y la guía de Lorenzo Fernández Bueno (director de la revista Año Cero). En este primer programa podréis ver al vigués Fernando Magdalena hablando de su experiencia cercana a la muerte, junto con otros testimonios.

Un diario de la División Azul

Un día tendré que escribir del trasfondo humano que da la celebración del Cristo, día en que te encuentras al todo Vigo en el centro de la ciudad. Yo, paseando por ella, me encontré a una amiga y por medio de ella la posibilidad de acceder a un documento muy interesante periodísticamente: un diario escrito desde las trincheras de la División Azul, en Rusia, entre frío, muerte y desolación. Lo escribió un vigués, Ramón Martínez Taboada, militar de profesión que aborrecía de los alemanes pero al que le tocó ir allí con ellos, y estuvo escondido en una mesilla de noche decenas de años hasta su muerte. Hoy tengo cita con ella para recoger sus notas. Ramón (1914-2002) era cuñado de Basilio Ferreiro, socio 1 del Celta cuando se nos fue a los 98 en 2015 y hermano de Elvira Martínez, que falleció hace poco., e hizo la guerra civil española, luego la División Azul en Rusia y después lo mandaron a la entonces África española. Conozco en Vigo a un notable abogado nonagenario que estuvo en este Cuerpo divisionario,. Yo tengo un interesante libro, "Voces des la trinchera" (Alianza) pero son cartas a sus familias de los combatientes republicanos a sus familias en la guerra civil. Esto otro de Ramón que tengo entre manos es un diario de guerra escrito para si mismo.