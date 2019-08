En By the People, un documental sobre la campaña presidencial de Barack Obama, el asesor David Axelrod y el director de comunicaciones Robert Gibbs conversan sobre si su candidato, un underdog que compite contra las vacas sagradas del partido, tiene alguna posibilidad de ganar las primarias de Iowa. Axelrod dice que él es optimista porque los seguidores del senador "creen que están cambiando el mundo y que es lo mejor que pueden hacer". "Que Dios los bendiga. Necesitamos más gente así", concluye el estratega. Gibbs interviene rápidamente y matiza las palabras de su compañero: "Es que, en realidad, yo creo que sí están cambiando el mundo". Axelrod entonces se corrige y asiente, cayendo en la cuenta de que, quizás, para vender algo de "cambio" y "esperanza", el primero que debería creerse tan ambiciosa misión es él, uno de sus más insignes arquitectos, o por lo menos aparentar que se la cree, y no dejársela solo a los activistas que se manifestaban en la calle pensando que "eso es lo mejor que pueden hacer". Finalmente, ambos miran sonrientes a la cámara mientras se da paso a unas imágenes en las que aparece Obama siendo recibido en olor de multitudes.

La escena es maravillosa; no solo ilustra la distancia que existe entre los creadores del mensaje y los receptores de este último, pues los primeros observan con cierta ternura cómo los segundos interpretan el discurso al pie de la letra (la sugestiva poesía electoral frente a la decepcionante prosa gubernamental), sino que también nos recuerda que hubo un tiempo entrañable en que la gente adulta hablaba de cosas tan reconfortantes como cambiar el mundo, cuando en nuestra época la discusión suele versar más sobre cómo podemos evitar que lo destruyan. Recordé aquella conversación estos días viendo los dos debates del Partido Demócrata, que se celebraron esta semana en Detroit, y observando la cara que ponía David Axelrod, ahora comentarista de televisión, mientras los candidatos más progresistas del elenco, Elizabeth Warren y Bernie Sanders, manifestaban sus intenciones de reformar el sistema, planteando, por ejemplo, la ampliación de Medicare (una suerte de asistencia sanitaria pública), a pesar de que lo más probable es que la mayoría de los ciudadanos no vean con agrado la propuesta.

Axelrod parecía sentirse obligado a comunicarles a estos idealistas que cuanto más toquen el peliagudo tema de la salud, generando dudas acerca de la posibilidad de que el gobierno interfiera en los seguros privados del personal, más espantarán a los potenciales votantes que todavía piensan que su antiguo jefe, a cuyo limitado plan sanitario le llamaron peyorativamente Obamacare, quería arrebatarles las armas y las propiedades. Los demócratas están decidiendo cuál es el perfil ideal del aspirante (centrista o socialdemócrata) que tendrá que enfrentarse a Donald Trump en 2020. Cambiar el presidente o cambiar el país. Como si fuera fácil hacer lo uno sin lo otro. Elizabeth Warren, una de las personalidades destacadas del primer debate (el segundo parece que lo ganó el exvicepresidente Joe Biden, representante del ala moderada y líder en las encuestas), le decía a Axelrod en la tertulia del programa que sí se puede, que hay que educar y persuadir a la ciudadanía, que para eso ella se presenta: para defender la democracia. Axelrod, al igual que en el documental de 2009, sonreía y asentía, y probablemente también estaría diciéndose a sí mismo: "Warren y Sanders piensan que están cambiando el mundo. Que Dios los bendiga. Necesitamos más gente así". Robert Gibbs, el hombre que veía a los jóvenes hacer la revolución, ahora es el director de comunicaciones de McDonald's, una multinacional que, cuando lo contrató, también necesitaba algo de "cambio" y "esperanza", productos que, como sabemos, a veces duran tanto como un Happy Meal.