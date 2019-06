El Xacobeo, una oportunidad para rescatar el Prerrománico gallego antes de perderlo

El Prerrománico es una de las grandes asignaturas pendientes de la cultura y la política autonómica. Durante dos siglos, entre el IX y el X, Galicia dejó de ser periferia para convertirse en uno de los centros de las dinámicas políticas, sociales y económicas de la Península. Artísticamente, ese periodo se reflejó de manera especial en una arquitectura que, enmarcada en el prerrománico, aportó un patrimonio de gran valor que resiste en pie a duras penas sumido casi en el más absoluto de los abandonos. Dentro de año y medio, la Xunta celebra el Xacobeo 2021 con la pretensión de convertirlo en el mejor escaparate internacional de Galicia de la historia. Una efeméride redonda para, con tiempo suficiente por delante, buscar compromisos y sacudir de una vez tanta desidia hacia joyas simbólicas que nos proporcionan orgullo e identidad propia. Rescatar el resplandor artístico de una Galicia olvidada antes de perderlo del todo debe ser no solo una obligación sino una prioridad.

Los gallegos deberán formularse alguna vez la pregunta para buscar las respuestas en la profundidad de su ser: ¿Qué le pasa a la comunidad con los monumentos prerrománicos? ¿Cómo es posible que un arte tan excepcional, tan alabado y reconocido en otras regiones que de él gozan como ignorado en la nuestra, esté sumido en el más absoluto abandono salvo excepciones casi milagrosas? Pasan y cambian los gobiernos de cualquiera de las administraciones implicadas, pero pervive la misma necedad y el mismo desdén hacia uno de los frutos artísticos más lúcidos de una Galicia olvidada.

"Una de las principales razones de ese desconocimiento, por no decir olvido, es que no se lo ha considerado un elemento identitario gallego. Aquí ocurre lo contrario que en Asturias, donde el prerrománico es el emblema de la comunidad". Quien así se expresa es José Carlos Sánchez, director en Galicia del Early Medieval Churches: History, Archaeology and Heritage (Emchahe), un proyecto que tiene como objetivo generar un nuevo conocimiento científico sobre la arqueología y la historia de las iglesias altomedievales y su valor para la gestión del patrimonio en Galicia. El grupo ha detectado evidencias arqueológicas y textuales, en su mayoría inéditas, de más de 400 iglesias de esa época.

El estudio, al que FARO dedicó su suplemento dominical la semana pasada, saca a la luz una Galicia rica y poderosa, crisol de culturas, que lidera con Asturias y León las primeras fases de la Reconquista. Exceptuando un trabajo similar realizado hace diez años en el País Vasco no se ha hecho nada parecido en España para recopilar y analizar las evidencias arquitectónicas, arqueológicas y documentales de estas iglesias, muchas de ellas abandonadas o semiabandonadas. No es simpleza ni altanería, sino fiel y documentada historia, parte de un relato apasionante. Un motivo lejano pero suficiente para aumentar el orgullo y la autoestima como pobladores actuales de esta misma tierra.

Lamentablemente son pocos los gallegos que conocen y frecuentan este patrimonio. Una mayoría de quienes se aproximan deciden hacerlo para mostrárselo a familiares y amigos, cumplimentando por fin ese paseo tantas veces aplazado por unas razones u otras. O quizá por una sola: porque nadie acometió el esfuerzo de ayudarles a comprender la valía de lo que aparecía ante sus ojos.

La iglesia de Santa Comba de Bande, cuya construcción data de la segunda mitad del siglo VII; la de San Miguel de Celanova, muestra de arte mozárabe; la de Santa María de Mixós, en Verín; la cripta de Augas Santas, en Allariz; la capilla de San Xés de Francelos, en Ribadavia; el templo de San Antolín de Toques, la iglesia de "repoblación" de Santa Eufemia de Ambía o el Arco Visigótico de Panxón, que formaba parte de un antiguo templo construido entre los siglos IX y X, según las investigaciones de Emchahe, son algunas de esas joyas del prerrománico gallego. Símbolos de resistencia en la contrariedad, pies que aguantaron erguidos más de mil años, hasta nuestros días, para hacernos ver lo impresionante que debió de llegar a ser entonces todo este legado.

Una larga lista de construcciones estelares, no solo de iglesias sino también de fortificaciones altomedievales hasta ahora desconocidas que, por su interés histórico y artístico, podrían dar para confeccionar una maravillosa ruta prerrománica gallega que permita además rescatar este tesoro de tantas décadas de desidia.

Urge salvar lo que queda de estas construcciones porque en muchas casos están a punto de perderse para siempre. Son necesarias medidas en el entorno que realcen su relevancia y atractivo para el visitante. Como motivo de interés y proyección autonómica, el Prerrománico incumbe también a todos los gallegos, que necesitan adoptarlo y sentirlo como propio aunque no cuenten con testimonios artísticos en sus concellos.

Con el Prerrománico falta convicción, implicación e iniciativa. Sobra burocracia bochornosa y parsimonia. Puede ser mucho para Galicia, una valiosa carta de presentación hacia el exterior, y necesita poco. Algunas mejoras exigen inversiones, otras resultan fáciles de acometer con mínima voluntad y apenas recursos. No hay manera en cambio de que las autoridades pongan el foco sobre él para cuidarlo y relanzarlo. Aunque solo sea para aportarle una minucia frente al sobrecoste enterrado en cualquier obra de la época del derroche y de no tan atrás.

Que mejor ocasión para el propósito de la Xunta de vender al mundo las excelencias de Galicia en el próximo Xacobeo 2021 que aprovecharla también para, primero, rescatar patrimonio tan destacado y, después, liderar su maravillosa riqueza dormida para nativos y foráneos. Más allá del gasto en fastuosos y efímeros espectáculos, tienen los gobernantes en el Prerrománico un complemento perfecto para esmerarse en ese escaparate mundial que pretenden a menos de dos años vista. Y de paso contribuir a hacerlo perdurable para generaciones venideras. Que empiecen cuanto antes.