Las urnas hablaron en O Morrazo: toca ponerse a trabajar

Los resultados de las últimas elecciones municipales en O Morrazo están marcados por una aparente situación de continuidad en la vida política local, con una izquierda que continúa fragmentada en Cangas y que tiene en sus manos la mayoría absoluta; con un Bloque Nacionalista Galego que en Bueu perdió esa condición y que necesita de apoyos para un bipartito o, incluso, llegar a un tripartito; y con un BNG y PSOE con todo a su favor en Moaña para reeditar el pacto.

En Cangas, los socialistas de Ana Belén Martín, que han logrado una subida de uno a cuatro ediles, si no son llave son bisagra en el futuro gobierno local tripartito o cuatripartito. La aritmética política actual recuerda tiempos pasados de Lois Pena cuando los votos del PP dieron la Alcaldía al líder socialista, pero la tendencia ahora, que se sepa, no es esa, al menos es lo que transmite el partido cuyo apoyo también daría la posibilidad de un gobierno de coalición con el PP, el partido más votado en este municipio, aunque perdió un edil, bajando de ocho a siete. Gobierne quien gobierne, ya sea de nuevo la Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE), con Xosé Manuel Pazos revalidando la Alcaldía con el apoyo del BNG, de Avante! (antes ASpUN) o del PSOE, Cangas afronta momentos cruciales para consolidar su papel dentro del área metropolitana.

Los mismos cangueses están poniendo en duda el liderazgo del municipio en O Morrazo. Cangas necesita de grandes proyectos, de un gran pacto para sacar adelante el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), dar una salida urbanística a los terrenos de Massó en su frente marítimo y a los núcleos costeros y ofrecer una política común al turismo con accesos ordenados a las playas, áreas de aparcamiento y establecer las bases para una estructura hotelera. Seguir en la senda de las humanizaciones, para mejorar la imagen del territorio y la calidad de vida debería ser también una prioridad en la mesa de negociación. La Autovía do Morrazo está ahí; en junio concluirá la primera fase hasta Cangas, acortará distancias y, por consiguiente, atraerá población. Cangas tiene que saber recoger esos frutos e imprimir más velocidad a su gestión.

La captación de empresas tiene que ser otra prioridad en la agenda para fijar población y generar riqueza; como también lo ha de ser el reto del nuevo centro de salud y del Centro Integral de Saúde (CIS) dentro de una gran alianza en la corporación.

En Moaña, BNG y PSOE empiezan la próxima semana los contactos para reeditar el pacto de gobierno de los últimos cuatro años, con la novedad de un partido socialista que quiere dominar desde la organización y que pondrá condiciones más duras a los nacionalistas. Ya dijeron que no querían tener un papel de actores secundarios. En el horizonte de Moaña siguen asuntos pendientes del pasado mandato como dar una solución definitiva al paseo inacabado de Seara y llegar también, al igual que en Cangas, a ese gran pacto para sacar adelante la construcción del nuevo centro de salud, ya sea en Sisalde o no.

Los comicios han situado al nacionalista Félix Juncal en un nuevo escenario, al perder la holgada mayoría absoluta que tenía (baja de 12 a 8), pero será una situación que no es nueva para él. Tanto es así que al frente del grupo del PP, en la oposición, estará Elena Estévez, la misma persona que le derrocó como alcalde en julio de 2004 mediante una moción de censura con el apoyo de dos concejales independientes. Félix Juncal está abocado a pactos de investidura o de gobierno con el concejal Xulio Villanueva, de la Asamblea Cidadá Bueu (ACB), integrada para estas elecciones en En Marea, que ha mantenido su escaño o incluso llegar a un tripartito con el PSOE, una fórmula que no descarta, consciente de la atadura que supondría depender de un solo concejal. En Bueu los grandes proyectos están marcha, se va a inaugurar la piscina cubierta, que era una de las grandes obras comprometidas, está aprobado el PXOM pero sobre la mesa y como moneda de cambio, estarán la remunicipalización de los servicios públicos, sacar adelante la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Concello y la humanización de Banda do Río.

Estamos curados de votaciones al menos hasta las próximas autonómicas. Vivir en equilibrio inestable y en permanente campaña, por una cosa o por otra, desde 2011 ha sido agotador e improductivo. Basta ya de efectismo y fuegos artificiales. Despejado el panorama, toca ponerse a trabajar. Y hacerlo para la inmensa mayoría. Eso implica labrar consensos, promover medidas de amplio respaldo, trasladar al debate la coherencia y el sentido común, formular propuestas y encajar renuncias, liquidar el maniqueísmo y la manipulación. Pónganse, gobernantes y opositores, a ello.