El cáncer que no se ve

Es obvio que superar un cáncer es para alegrarse. Sientes alivio al dejar atrás esa experiencia. No obstante, al mismo tiempo, es probable que sientas tristeza y preocupación ante el riesgo de que el cáncer vaya a regresar.

Esperas que la vida vuelva a ser como era antes de recibir el diagnóstico de cáncer. Quedan secuelas permanentes en nuestro cuerpo, o no podemos hacer algunas cosas que antes hacíamos con facilidad. Cicatrices emocionales por haber pasado por tantas cosas.

Una de las cosas más difíciles después del cáncer es no saber qué es lo que sigue.

No se trata tanto de "volver a la normalidad", sino más bien de saber qué es lo normal ahora. Tu nueva "normalidad" puede incluir cansancio prolongado, dolor intenso y crónico, problemas sexuales y la disminución de la vida social.

Algunos de nosotros definimos la supervivencia como estar "libre de enfermedad, pero no libre de su enfermedad". El cáncer no nos aportó nada en nuestras vidas, todo lo contrario. El cáncer no es una oportunidad en la vida. Para algunos habrá sido así, pero la enfermedad es un suceso traumático. Indudable es que el cáncer cambia la vida de la persona para siempre.

Nadie te prepara para lo que viene después. Y mucho menos si a la maltrecha salud que te deja el cáncer hay que añadirle la desprotección socioeconómica y laboral de pacientes y expacientes. Sin unos ingresos que garanticen tener cubiertas las necesidades más vitales, no hay bienestar. La sanidad pública no cubre la reconoce ni aborda las secuelas y la Seguridad Social en las valoraciones de capacitación laboral las ignora. Eso y la discriminación laboral son las principales barreras a las que se enfrenta este colectivo. La vida sigue, pero no sigue igual.

Desde la perspectiva médica como jurídica queda mucho por abordar. La enfermedad pasó, pero seremos pacientes de cáncer toda la vida. No podemos contratar seguros médicos, pedir una hipoteca para una vivienda, ni un préstamo para nuestro propio negocio. Debe ser supervivencia, no subsistencia .

*Abogada, periodista y activista