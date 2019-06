Mal camino, mal agravio

Más allá del muy desafortunado -no pocos lo consideran insultante- comentario del profesor Beiras en las redes sociales acerca del resultado de las elecciones municipales en Santiago, y con la intención, seguramente vana, de aprovecharlo en un sentido inverso al que quizá fue redactado, acaso no sea mal momento para un par de reflexiones. La primera, y más urgente, que la absurda puntualización semántico-electoral de don Xosé Manuel no es solo una ofensa para los votantes opuestos al señor Noriega y a EM, sino a todos en general y la población entera de la capital de Galicia. Y es mucha ofensa esa.

La segunda reflexión resulta aún más extensiva. Y ya no solo porque no es la primera vez que el -durante muchos años- referente del nacionalismo gallego insinúa o afirma -aunque nunca de ese modo- su desprecio por la legitimidad de los votos que no coinciden con sus propuestas, sino que hay otros que lo imitan. De forma diferente, aunque tienen los coincidentes bastante menor talla política, pero compartiendo la falta de respeto por algo esencial en democracia: la libertad para elegir a quien quieran y, por tanto, como consecuencia a la legitimidad de las instituciones democráticas.

Es más que posible que en el ánimo del profesor Beiras no haya estado lo que la literalidad de su exabrupto permite suponer. Y, a la vista de algunas reacciones ya surgidas, probable que se impute su actitud a los, con frecuencia y por desgracia, efectos de la edad. Pero desde el punto de vista de quien lo expone, en no pocas de las críticas late una hostilidad que don Xosé Manuel Beiras Torrado no se merece ni por su propia dimensión en la política gallega, ni por su trayectoria personal. Y las reacciones viscerales a una opinión radical, aun inaceptable como la del profesor, no producen compensación ni reducen los daños: solo multiplican los agravios y contribuyen a extenderlos.

En este punto procede insistir en que no se trata de relativizar las ofensas ni plantear la solución evangélica de poner la otra mejilla. Como se ha dicho, el objetivo de cuanto se ha expuesto es analizar las raíces del mal tal como las ve quien suscribe esa tesis: que la radicalización creciente -y artificial- de la actividad política con fines electorales es la causa de la causa y, por tanto, la causa del mal causado. De la reacción ex abundantia cordis del señor Beiras y la ya casi habitual deslegitimación -sobre todo, pero no solo- desde la izquierda, de los votos que obtienen sus adversarios.

Es obvio que no hay por qué compartir cuanto queda dicho -que no pretende ser una epístola moral ni mucho menos-, pero también lo es que un vistazo a la realidad pública de los últimos dos o tres años muestra un incremento de las formas extremas, la ausencia de argumentos sólidos -sustituidos por la efervescencia de los tópicos- y la pérdida de valor de la racionalidad en aras de las "inquebrantables adhesiones". Nada de eso explica del todo, ni excusa, los exabruptos, pero los sitúa en un contexto en que son frecuentes y solo se distinguen, y se condenan, según de quién vienen. Y ese es un mal camino, muy malo.

¿O no...?